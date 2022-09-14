Сельчане попросили главу Дагестана решить проблему с разрушенной дорогой

14 сентября 2022, 05:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Нижнее Казанище в Буйнакском районе обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой решить проблему с разрушенной дорогой, ведущей в село.

Видео обращения опубликовано в Youtube-канале Алибека Каирбекова. На видео мужчина зачитывает обращение, за ним собралась большая группа жителей села. Ролик опубликован 11 сентября, он набрал по данным на 05.00 мск сегодня, 14 сентября 43 459 просмотров и 694 лайка.

Мужчина на видео говорит об "ужасном состоянии" участка республиканской дороги Буйнакск - Верхний Гуниб до села Нижнее Казанище. "Эта дорога обслуживает три населенных пункта - селение Нижнее Казанище, Верхнее Казанище и Акрас, где проживает на сегодняшний день 30 тысяч населения. Протяженность участка этой дороги составляет 160 метров. Дорога была сдана в эксплуатацию в 2020 году <...> Все были довольны, рады проделанной работой. Но, к сожалению, сегодня дорога пришла в абсолютную негодность. Появились ухабы, трещины, дорога находится в аварийном состоянии. Да, были проведены определенные ремонтные работы, но сегодня мы видим реальное положение этой дороги", - сказал он.

Мужчина попросил Меликова решить вопрос с приведением дорожного полотна в "нормальное состояние". На видео показано состояние дороги, которое действительно можно назвать плачевным. В подписи к видео отмечается, что спустя полгода после укладки дорога начала разрушаться. "В 2021 году после такого обращения людей провели "ремонт дороги", если это можно так назвать, но, как показало время, ремонтом здесь ситуацию не исправить. Дорогу нужно делать заново, начиная от основания", - написано под видео.

Еще одно обращение жителей Нижнего Казанища было опубликовано на том же канале 12 сентября. Оно набрало 51 235 просмотров и 1,5 тысяч лайков. На этот раз на фоне большой группы мужчин говорит другой сельчанин. "Второй раз люди выходят. Целое село вышло <...> До чего мы дошли. Вы хотите, чтобы женщины и дети тоже вышли? [Все] просят: приходите сюда, решите вопрос. Один раз сделали - но не так <...> Те, кто за это ответственен, наверно, не в курсе, что тут творится, но люди доведут до того, кого надо <...> Просим, обращается от джамаата, от всех - решите вопрос <...> Это уже крик души", - сказал он, ни к кому не обращаясь при этом адресно.

Пользователи Youtube, комментируя оба видео, отметили, что проблема с дорогами очень актуальна для Дагестана.

"В Дагестане вечный ремонт дороги федерального значения, не помню ни одного года, чтобы не шел ремонт, и ничего не меняется", - пишет Зритель.

"В очень плачевном состоянии находится улица Ломоносова в городе Буйнакске, на одной улице находится столько социальных объектов, а дорога просто в ужасном состоянии", - отметил Али Шейхов.

"В Дагестане настоящий хаос, рядом в Чечне как в Европе дороги, а в Дагестане беспредел везде, особенно на дороге заметно", - посетовал Koudrat Europe.

"По трассе Хасавюрт-Бабаюрт тоже такая же проблема, дорог нет, мосты рушатся, местная власть не обращает внимания", - сообщил Рустам Сулейманов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе жители поселка Заречка в Хасавюрте потребовали построить новую школу вместо разрушенной старой.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.