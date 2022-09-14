Обвиняемые в обмане дольщиков ЖК "Парк Европейский" не признали вины

14 сентября 2022, 04:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Волгограде начался судебный процесс по делу руководителей компаний, которых обвинение считает виновными в обмане дольщиков ЖК "Парк Европейский". Обвиняемые вины отрицают, а потерпевшие намерены требовать возмещения морального ущерба.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года стало известно, что власти Волгоградской области заключили соглашение с "Фондом защиты прав граждан" и выделили 200 миллионов рублей на решение проблем дольщиков ЖК "Адмиралтейский", "Династия" и "Парк Европейский". 14 августа 2020 года рабочие возобновили строительство ЖК "Адмиралтейский" и "Династия". Застройщик планировал сдать ЖК "Адмиралтейский" в первом квартале 2021 года.

13 сентября в Ворошиловском районном суде Волгограда прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Евгения Карпушова и Федора Кифишина. Оба обвиняются по статье 201 часть 2 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Кифишину, которого обвинение считает организатором преступной схемы, также вменяется статья 160 часть 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере).

По данным следствия, тяжкие преступления оба фигуранта совершили в отношении обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский». В суд дело поступило 6 июля 2022 года. Первое судебное заседание должно было состояться 29 июля, но было перенесено на 13 сентября.

В зале суда присутствовали оба обвиняемых с адвокатами, четверо потерпевших, две секретарши. Сторону обвинения представлял сотрудник Ворошиловской районной прокуратуры. Судья озвучила ходатайство отсутствовавшего потерпевшего, который попросил приобщить к делу его прошение о возмещении морального вреда в размере миллиона рублей. Сотрудник прокуратуры попросил время на ознакомление с прошением.

Во время объявленного судьей перерыва потерпевший Алексей Шапочкин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следствие по этому делу велось шесть лет. Следственные органы предоставили в суд 221 том уголовного дела.

«Почти все главные подозреваемые бежали за границу и сейчас находятся в международном розыске. Поэтому судят сейчас оставшихся в России москвича Кифишина и волгоградца Карпушова», - рассказал Шапочкин.

Он также отметил, что главным виновными в сложившейся ситуации обманутые дольщики считают еще двоих фигурантов дела, которые скрылись за границей.

После перерыва гособвинитель стал зачитывать обвинительное заключение. Он сообщил, что находящиеся сейчас в розыске руководители группы компаний «Квартстрой» «организовали многоуровневую пирамидальную систему управления» группы компаний «Квартстрой». Прокурор перечислил подконтрольные этой группе фирмы.

«С 3 декабря 2012 года по 26 июля 2016 года между застройщиком ООО «Орион» и дольщиком ООО «Квартсрой» заключен 31 договор участия в долевом строительстве. Строительная компания обязалась построить дома, которые вошли в состав ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда на общей площади 31256 квадратных метров и … [на соседнем участке] площадью 49018 квадратных метров», - сообщил сотрудник прокуратуры.

Гособвинитель отметил, что в процессе заключения договора долевого участия в строительстве группы компании «Квартстрой» жилых домов - не позднее 3 декабря 2012 года - у обвиняемых «возник умысел на злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях». По данным следствия, обвиняемые «фактически выполняли управленческие функции с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц». Для реализации задуманного злодеяния обвиняемые создали на территории Москвы, Волгограда и Нижнего Новгорода организованную дисциплинированную строго подчиненную руководству группу, в которой, по мнению обвинения, «решения принимались коллегиально».

Руководство группы компаний «Квартстрой» решило использовать полученные денежные средства не для строительства ЖК «Парк Европейский», а для извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

Руководство группы компаний "вовлекло в организованную группу Кифишина в качестве руководителя, Виноградова и Карпушова в качестве исполнителей». По данным прокуратуры, они добровольно вступили в состав группы и принимали активное участие в ее деятельности.

Сотрудник прокуратуры начал зачитывать имена обманутых дольщиков, называя номера их договоров и суммы вкладов (от 700 тысяч рублей до 2 миллионов рублей). Эту информацию он оглашал до окончания судебного заседания, проходившего с двумя перерывами. В конце обвинитель сообщил, что он огласил информацию о менее чем половине, 600 обманутых дольщиков, всего же обманутых дольщиков 1394. По оглашенным 600 дольщикам сумма ущерба составила 1 миллиард 173 миллиона 947 рублей.

«Думаю, общая сумма ущерба превысит 2,5 миллиарда рублей», - предположил Алексей Шапочкин.

Судья заявила, что продолжение оглашения обвинительного заключения намечено на 14.00 мск 20 сентября.

Обвиняемый Федор Кифишин рассказал корреспонденту "Кавказскому узлу", что провел в Волгоградском СИЗО семь месяцев. За пять лет следствия он подорвал свое здоровье, развелся с женой. На суд ему приходится ездить из Москвы, в которой собеседник живет постоянно. Уголовное дело, заведенное против него, Кифишин назвал «политическим процессом».

«Я не виновен. Коммерческая структура, которая работает в стандартном режиме - ее называют преступным сообществом, сейчас так стало принято. С 2017 по 2020 годы было уничтожено 800 строительных фирм, идет перекройка рынка», - заявил Кифишин.

По его словам, ЖК «Доминант» «был полностью достроен», но введение его в эксплуатацию «искусственно задерживали». Кто задерживал - Кифишин не сказал. С ЖК «Парк Европейский», по словам собеседника, была иная ситуация – «там были проблемы, кризис на кризисе». Застройщик не мог из-за экономических проблем отдать заемные средства, свободных же средств на строительство не хватало.

«Это не уголовный процесс, а политический процесс», - подытожил Федор Кифишин.

Евгений Карпушов был немногословен. Он заявил, что адвокаты не будут комментировать начавшийся судебный процесс, так как вступили в него «совсем недавно». Защита пока «с уголовным делом не ознакомилась», сказал он.

На вопрос корреспондента, считает ли он себя виновным, Карпушов пожал плечами. «События 2012 года, а я тогда не работал. Я с 2014 года был туда трудоустроен. Давайте дождемся завершения суда - все станет понятно», - заключил обвиняемый.

Бывший обманутый дольщик из ЖК «Доминант» Станислав Казанцев пришел на судебный процесс, потому что его «интересует эта проблема». Он ждал вселения в новую квартиру около пяти лет. За это время успел оплатить ипотеку. Казанцев не считает обвиняемых виновными. Более того, он их в чем-то поддерживает.

«Я вошел в их положение, погружался в ситуацию. Есть факторы, которые остановили строительство: недоработка, оргмоменты, несовершенство законодательства. До последнего момента они решали вопросы - продавали свои активы, вносили свои деньги в стройку, пытались найти решение проблемы», - оправдывал обвиняемых собеседник.

Казанцев пояснил, что информацию о следствии по данному делу он черпает из соцсетей и СМИ.

Опрошенные корреспондентом потерпевшие заявили, что считают обвиняемых виновными и что «оправданий для них нет никаких». Татьяна Карташова рассказала корреспонденту "Кавказскому узлу", что в ЖК «Парк Европейский» "попала" в конце 2015 года. На следующий год им обещали вручить ключи от квартиры, но сроки вселения постоянно откладывали. На оплату взноса взяли кредит в 1 миллион 200 тысяч рублей, до конца кредит пока не выплатили. Живут с мужем и двумя детьми у родителей в однокомнатной квартире.

«Хотели съехать от родителей в свою квартиру. Мы рассчитывали, что скоро получим жилье, и у детей будет комната. Была нервная обстановка. Мы не знали, будут ли достраивать наш дом. И сейчас еще в этом не уверены. Видим, что строится. Много там работы. Обещают весной 2023 года вселить», - сказала Карташова.

Она заметила, что намерена подавать заявление в суд на возмещение морального ущерба в размере миллиона рублей.

Алексей Шапочкин рассказал, что ждет вселения в новую квартиру с февраля 2016 года. Для внесения взноса мужчина взял ипотеку в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей, которую уже выплатил.

«У меня была гражданская жена. Хотели завести семью, купить квартиру, родить ребенка и жить нормальной полноценной жизнью. В итоге, когда выяснилось, что будет долгострой, через полгода жена меня бросает. Распадается семья. Разъехались. Сильно пострадал морально, психологически. Эта проблема отразилась на всей моей жизни. Сейчас мне 40 лет. Условий для создания семьи у меня нет, так как нет квартиры», - рассказал Алексей.

Собеседник пояснил, что все члены инициативной группы потерпевших намерены подать заявления в суд о возмещении морального вреда на одинаковую сумму – 1 миллион рублей. «Те [обманутые дольщики], кто квартиры получил, вряд ли подадут [такие заявления]. Общее количество обманутых дольщиков 1394. Подадут, наверное, около 50», - сказал Алексей Шапочкин, выразив при этом уверенность, что «с большой долей вероятности все обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» все же получат квартиры».

Супруги Ибадулины заключили договор в декабре 2014 года на сумму 1,299 миллиона рублей. Кредит не брали, использовали личные сбережения, накопленные за 10 лет. Женщина рассказала, что квартиру в новом доме хотели подарить взрослой дочери. Семья сейчас живет в квартире, предоставленной министерством обороны главе семьи.

«Ходили на митинги, на акции протеста. Первое время нас не слышали. На морозе стояли, требовали справедливости. Но в 2018 году стали с администрацией взаимодействовать, собираться в рабочие группы. Нашлась компания, которая нас взяла. Квартиру обещают весной 2023 года», - рассказала Ибадулина корреспонденту "Кавказского узла".

Надежда Ковалец сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она взяла ипотеку под 12% на сумму 700 тысяч рублей, осталось выплатить 400 тысяч рублей. Заключила договор в конце 2015 года. Супруги Ковалец хотели поселить в новой квартире отца женщины, который одиноко проживает в Забайкалье. Женщина квартиру получила «с большим боем», но вселить туда отца пока не может, так как денег на ремонт и покупку мебели у семьи нет.

«Мы боялись кому-то сказать о нашей беде. Попасть в такую ситуацию, когда строительство остановилось, было страшно. Как государство такое допустило? Все они [обвиняемые] виновны. Они знали, на что идут. Но хотелось бы видеть всех [обвиняемых], не только этих», - сказала женщина.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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