Шесть футболистов "Дербента" дисквалифицированы за избиение судьи

14 сентября 2022, 01:21

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два года футболистов команды "Дербент", причастных к избиению арбитра после матча в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Минспорта Дагестана заявило, что футболисты команды "Дербент" по решению контрольно-дисциплинарного комитета будут дисквалифицированы за избиение арбитра после матча в Астрахани, наказание также ждет тренеров команды.

7 сентября в Астрахани состоялся матч чемпионата ЮФО и СКФО по футболу "III дивизион" сезона 2022 года между командами "Дербент" и "Астрахань", встреча завершилась в пользу астраханской команды со счетом 1:0. На 87-й минуте игры судья удалил игрока "Дербента", в результате началась потасовка между игроками команд-соперников, а после матча несколько футболистов дагестанской команды зашли в судейскую и избили арбитра, сообщило Минспорта Дагестана.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза постановил дисквалифицировать игроков команды «Дербента» Эмина Абдусалимова, Казанфара Алеева, Имрана Абдиева, Курбанмагомеда Магомедова, Султана Султанова и Рената Талибова на два года "за оказание физического воздействия на судью", сообщил 13 сентября со ссылкой на протокол заседания "Союза Федераций футбола ЮФО и СКФО" издание «Футбол ЮФО-СКФО». Факт избиения подтвержден рапортом самого избитого судьи, помощниками главного судьи, а также рапортом инспектора игры, отмечается в документе.

Астраханский клуб "за необеспечение безопасности" оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщил "Каспий-Инфо".

На сайте Российского футбольного союза информации о решении в отношении футболистов "Дербента" и команды "Астрахань" по состоянию на 1.10 мск 14 сентября нет.

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