Обвиняемые в убийстве Калмановича получили длительные сроки

13 сентября 2022, 18:28

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Московский городской суд назначил от 18 до 22 лет колонии строгого режима трем жителям Ингушетии, обвиненным в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Все трое отрицают свою вину.

Как писал "Кавказский узел", прокурор попросил приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного жителей Ингушетии, обвиненных в убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича в 2009 году.

Суд назначил Багаудину Костоеву 22 года лишения свободы, Батыру Тумгоеву - 18 лет, Али Белхороеву - 20 лет по делу об убийстве в 2009 году бизнесмена и мецената Шабтая Калмановича, сообщил сегодня "Интерфакс". Все трое, согласно приговору, будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Все трое обвиняемых в убийстве - уроженцы Ингушетии, и принадлежат к религиозному братству последователей Батала-хаджи Белхороева. Джабраил Костоев и Батыр Тумгоев - рядовые члены братства, а Али Белхороев - прямой потомок шейха. Раскрытое преступление вполне укладывается в рамки декриминализации влиятельного на Северном Кавказе религиозного клана шейха Батал-хаджи Белхороева, отмечалось в опубликованной "Коммерсантом" статье Сергея Машкина "Шабтай Калманович привел к потомку шейха". Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

В зависимости от роли каждого суд признал их виновными в убийстве организованной группой по найму (ч.2 ст. 105 УК России; максимальное наказание - пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь), покушении на убийство (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК России). По статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК России) Мосгорсуд освободил от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых ранее вынесла обвинительный вердикт, на основании которого суд постановил приговор. Ранее обвинение запросило для подсудимых от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного срока.

Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года, все трое отрицают свою причастность к каким-либо преступлениям. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями обвиняемых или их адвокатов относительно приговора суда.

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