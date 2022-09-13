Следствие уточнило ущерб по делу Елены Пивоваровой

13 сентября 2022, 08:42

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Ущерб, в нанесении которого подозревается бывший главный редактор батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова, обвиненная в растрате, составил 1,8 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", бывший главный редактор батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова в начале 2021 года была обвинена в растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По предварительной версии следствия, Пивоварова подозревается в том, что предоставляла для доставки недостоверные сведения о количестве газеты. Неверные сведения подавались в срок с 5 марта по 30 мая 2019 года. Изначально речь шла о 400 тысячах рублей.

Следствие подсчитало ущерб, в нанесение которого подозревается бывший главный редактор батайской газеты "Вперед", пишет 12 сентября "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, "сумма ущерба составила 1,8 млн рублей".

Напомним, что Елена Пивоварова была уволена с должности главного редактора газеты "Вперед" 12 ноября 2020 года, несмотря на то что контракт был подписан до 2025 года. "С Пивоваровой прекращено действие трудового договора по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", – привела "Российская газета" слова пресс-секретаря главы Батайска. Главред активно формировала редакционную политику, в издании публиковались материалы с критикой власти. В частности, претензии у властей вызвали расследование газеты о монопольном поставщике питания для детских учреждений города и публикация о том, что Батайск попал в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19. В декабре 2020 года Пивоварова подала иск в суд о восстановлении в должности, однако в марте 2021 года суд отказался восстановить ее.

Более 100 журналистов из разных регионов России подписали в феврале обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Еленой Пивоваровой. Текст этого обращения опубликован на "Кавказском узле".

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