Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию военных

12 сентября 2022, 21:38

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Суд в Ставропольском крае назначил штраф местному жителю Максиму Кукатову, признав его виновным в дискредитации российской армии.

Предгорный суд Ставропольского края признал Максима Кукатова виновным по статье о дискредитации военных.

Ему назначен штраф, сообщили сегодня "Кавказ. Реалии"*. Информация о сумме штрафа и о том, что совершил Кукатов, не уточняется.

Дело Максима Кукатова по части 1 статьи 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 25 августа, 6 сентября "вынесено определение о передаче дела по подведомственности", следует из карточки дела на сайте Предгорного суда Ставропольского края. Информации о вынесенном решении на сайте суда, по состоянию на 21.20 мск сегодня нет.

Комментариев Кукатова или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также сообщал о штрафе за дискредитацию российских вооруженных сил жителю Шпаковского района Евгению Лаврику.

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