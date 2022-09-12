12 сентября 2022, 21:38

Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ставропольском крае назначил штраф местному жителю Максиму Кукатову, признав его виновным в дискредитации российской армии. 

Предгорный суд Ставропольского края признал Максима Кукатова виновным по статье о дискредитации военных.

Ему назначен штраф, сообщили сегодня "Кавказ. Реалии"*. Информация о сумме штрафа и о том, что совершил Кукатов, не уточняется.

Дело Максима Кукатова по части 1 статьи 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 25 августа, 6 сентября "вынесено определение о передаче дела по подведомственности", следует из карточки дела на сайте Предгорного суда Ставропольского края. Информации о вынесенном решении на сайте суда, по состоянию на 21.20 мск сегодня нет.

Комментариев Кукатова или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также сообщал о штрафе за дискредитацию российских вооруженных сил  жителю Шпаковского района Евгению Лаврику. 

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четыре протокола о дискредитации армии составлено на жителя Краснодара", "Ставропольская активистка сообщила о давлении на мать",   "Пенсионерка из Пятигорска наказана за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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