Член участкового избиркома в Сочи назвал необоснованным свое отстранение от работы

12 сентября 2022, 16:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член сочинского участкового избиркома Алексей Бычков заявил, что был отстранен от работы в комиссии на основании не соответствующих действительности доводов, и пообещал обжаловать решение суда. Отмена решения суда не повлечет аннулирования итогов выборов на этом участке, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября член УИК № 4607 с правом решающего голоса Алексей Бычков обнаружил повторяющиеся имена в списках на разных участках и написал жалобу в вышестоящую комиссию. 11 сентября УИК подала в суд иск об отстранении его от работы, мотивировав это тем, что на Бычкова жаловались наблюдатели и другие члены комиссии. Полицейские задержали Бычкова, когда он собирался ехать на заседание суда. Пока Бычков находился в полиции, суд рассмотрел иск УИК и удовлетворил требования комиссии. На Бычкова составили протокол о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией полномочий (статья 5.69 КоАП РФ), после чего отпустили из полиции.

С 9 по 11 сентября на Кубани проходили выборы депутатов заксобрания, дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, выборы депутатов гордум Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов и 24 поселений, а также глав 65 поселений. После обработки 99,9% протоколов, по данным избиркома, «Единая Россия» на выборах в заксобрание Кубани набрала 70,8% голосов. КПРФ набрала 10,7% голосов, ЛДПР - 6,6%, "Справедливая Россия — За правду» - 5,8%, «Новые люди» - 4,8%. По данным движения "Голос"*, за три дня голосования в крае зарегистрировано более 200 сообщений о нарушениях на выборах.

Корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Бычков сообщил, что намерен обжаловать как протокол, так и решение суда, поскольку, по его словам, никаких конфликтов с членами УИК и председателем у него не было, и никто ему замечаний не делал. "В данном УИКе было очень мало членов комиссии и наблюдателей. Одна пожилая женщина от КПРФ, которая может подтвердить ложь, написанную в протоколе и решении суда, а также представительница от "Единой России" и еще кто-то. Плюс председатель УИКа Владимир Моргунов", - пояснил Алексей Бычков. Он считает, что к нему были применены "недозволенные меры" и нарушены его права, потому что его заявление никто не проверял, а "принялись устранять его с УИК".

По словам Бычкова, 11 сентября около 20 мск его отпустили из полиции, и он вернулся на участок, где его "все встретили очень доброжелательно", включая председателя. "Моргунов сказал мне, что, так как отстранен как член [комиссии], то могу присутствовать как наблюдатель", - рассказал он.

Перед задержанием, по словам Алексея Бычкова, он находился на избирательном участке каждый день. "Явка у нас была очень низкая, к концу голосования из 2400 человек зарегистрированных избирателей пришли всего 255. При этом я заметил поразительную активность по дополнительным списком. Этого разряда избиратели шли толпой, словно организованно. […] У нас есть свой чат членов УИКов, и я от представителя партии КПРФ по этому чату получил сообщение в виде двух имен подозрительных - девушек, которые ходили по разным участкам и голосовали. Вскоре я этих девушек обнаружил и на нашем УИКе, о чем сообщил членам комиссии. Но они успели выдать бюллетень одной, другая скрылась", - рассказал он.

По словам Бычкова, он сообщил об этом председателю Владимиру Моргунову. "Это пожилой 70-летний человек, который уже длительное время председатель здесь. Отношения у нас нормальные и неконфликтные. Однако, что он делает за моей спиной, я не знаю. […] На мое заявление о фальсификациях на УИКе он мне сказал: делай, что хочешь. Я взял и написал заявление в окружную комиссию и в полицию, где указал ФИО этих двух девушек, голосующих по допспискам на разных УИКах, и попросил проверить эту информацию. Это было около 16 часов дня. Но уже к 16.30 я получил вызов в суд на 18 часов. Мне вручили какой-то иск, с неизвестной мне подписью, где меня обвиняли в каком-то вмешательстве и нарушениях. Каких именно, я так и не понял, потому что я ничего не нарушал, и конфликтов у меня с членами УИКа не было, включая председателя", - рассказал Алексей Бычков.

Чтобы успеть в суд, Бычков вызвал такси, но к участку приехали сотрудники полиции и объявили Бычкову, что он задержан. "Не объясняя, за что именно. Я стал им говорить, что у меня суд в 18 часов, на что они отвечали одно и то же, что я должен с ними проехать", - сообщил он, добавив, что силовики не позволили ему уехать в суд, привезли в отдел полиции на Цветном бульваре и продержали там около трех часов. "Писали протокол, а в это время начался суд, решение по которому мне вручили позже, что я больше не член УИКа", - сообщил Алексей Бычков.

Согласно протоколу, который Алексей Бычков представил в распоряжение корреспондента «Кавказского узла», Бычков "допустил неподобающее поведение, выразившееся в нарушении законодательства о защите персональных данных путем зачитывания имен граждан и их паспортных данных неизвестному лицу по телефону".

"А также мотивировал своим заведомо ложным мнением о голосовании граждан дважды на различных избирательных участках. Безосновательно угрожал привлечением к различным видам ответственности членов УИК 46 07. Нарушал работу членов избирательной комиссии чем вмешался в осуществление избирательной комиссии и создание помех участникам выборов", - говорится в протоколе. Алексей Бычков в протоколе указал: "Данные не разглашал. Работе комиссии не мешал. Не согласен с протоколом".

Статья 5.69 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц - штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

В решении суда, копия которого также имеется в распоряжении «Кавказского узла» судья Николай Шевелев указал, что с иском в Центральный райсуд Сочи обратилась Центральная территориальная избирательная комиссия города.

В обосновании административного иска указано, что "член комиссии с правом решающего голоса Бычков А. назначенный Краснодарским краевым отделением политической партии КПРФ, совершил действия, нарушающие законодательство о выборах: неподобающие поведение, выразившееся нарушении законодательства о защите персональных данных путем зачитывания имен граждан и их паспортных данных неизвестному лицу по телефону".

"В связи с обращениями избирателей (других членов УИК. наблюдателей) на данные действия председателем комиссии данному лицу были неоднократно вынесены устные предупреждения о недопустимости указанных действий, которые член комиссии с правом решающего голоса Бычков А.Г. проигнорировал, УИК принято решение обратиться в полицию с целью рассмотрения вопроса о привлечении Бычкова А.Г., назначенного Краснодарским краевым отделением политической партии КПРФ, к административной ответственности", - говорится в документе.

Согласно решению суда, представитель Центральной ТИК Сочи Богодухова, действующая на основании доверенности, поддержала доводы, изложенные в административном исковом заявлении, и настаивала на удовлетворении требований. При этом сам Бычков на судебное заседание не явился, хотя о времени и месте был "извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суд не уведомил". Суд решил немедленно отстранить Алексея Бычкова от его должности члена УИК с правом решающего голоса, сказано в документе.

Зампредседателя Центральной ТИК Вадим Белоус не прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с Бычковым и подачей иска. Не удалось получить комментариев и от председателя УИК Владимира Моргунова.

Представитель суда отказалась прокомментировать решение. "Решения судов не комментируем. Их можно только обжаловать стороне процесса, если она недовольна", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отмена решения суда не повлечет отмену итогов выборов на этом участке, указали корреспонденту "Кавказского узла" юристы. "Единственное, чего может добиться Бычков после отмены решения суда, так это компенсации за свои материальные расходы и, возможно, моральные страдания. Но компенсации будут настолько малы, что это будет пустая трата времени", - сказал, в частности, краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Такое же мнение высказали юрист Елена Диденко, которая долгое время работала в избиркоме Сочи, и представитель «Голоса»* Давид Канкия. "В случае отмены решения суда и протокола полиции, результаты выборов отменены не будут", - сказал Канкия.

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