В Армении подорожание маршруток вызвало протесты жителей Зовуни

12 сентября 2022, 15:36

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Жители села Зовуни сегодня перекрыли дорогу с требованием вернуть им прежний тариф на транспорт, который увеличился вдвое. Они также требуют увеличить маршруты из Зовуни в Ереван.

Участники акции протеста отмечают, что около недели жители села остаются без транспорта. Почти все население села пользовалось общественным транспортом - автобусом №12, но неделю назад он перестал ходить, заявила одна их протестующих местных жительниц.

Представители администрации жителям сказали, что владельцем маршрутной линии стал лидер партии "Процветающая Армения", крупный предприниматель Гагик Царукян, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Наш вопрос не связан с Гагиком Царукяном, а с тем, что когда функционировал автобус №12, стоимость проезда из Зовуни в Ереван составляла 100 драмов. Сейчас вместо этого внедрили два автобуса от села до района Давташен за 200 драмов, причем, Давташен - это окраина Еревана", - отметила жительница Зовуни в прямом эфире MediaHub Social.

Зовуни - одно из крупных сел Котайкской области Армении, расположенное к северу от столицы. В селе, по данным переписи 2019 года, проживает 6251 человек. Расстояние от села Зовуни до Еревана составляет 9 км. За чуть более 10 минут на машине можно добраться из села в столицу.

Другая протестующая жительница села рассказала, что до этого был еще один транспорт - маршрут №54, тоже за 100 драмов. Но 25 июня, по ее словам, этот маршрут убрали с намерением, что с 1 июля будет другой транспорт. "До сих пор заменяют, а сейчас и №12 сняли, оставив жителей без выбора, - отметила женщина, добавив, что селу одного транспорта не хватает. - Вместо того, чтобы увеличить маршруты, все сократили и внедрили два автобуса, которые довозят только до Давташена".

Другая женщина рассказала, что пятеро членов ее семьи ездят в Ереван на работу. "В день, получается, нам приходится по новым условиям 1000 драмов платить из села до Давташена, еще столько же от Давташена до мест работы. Ну и столько же обратно, чтобы вернуться домой. Это очень накладно, мы не можем себе столько позволить", - отметила она.

Женщина добавила, что во многих семьях есть студенты. "Бывает, что в день по несколько раз едем в Давташен, и так дорого платить невозможно", - говорит она.

Протестующие требуют, чтобы стоимость проезда сделали прежней - 100 драмов, а сам маршрут не ограничивали до Давташена. Они также добавили, что даже эти два автобуса мало для села с таким населением, нужны новые маршруты. Пользоваться услугами такси, по словам селян, также стало невозможно, поскольку минимальная стоимость проезда повысилась с 600 драмов до 1200-1500 драмов.

Акция протеста сегодня продолжалась около часа. Никто из представителей власти к протестующим не прибыл. Завершив акцию, жители села отметили, что бороться против подорожания транспорта не прекратят, пока не добьются решения своих проблем.

В пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур корреспонденту "Кавказского узла" пока не смогли прокомментировать ситуацию в Зовуни.