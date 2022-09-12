12 сентября 2022, 04:42

Абхазские силовики изъяли оборудование для майнинга у жителя Очамчыры

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На заброшенном участке в Очамчыре силовики обнаружили майнинг-ферму, принадлежащую местному жителю. Оборудование для майнинга криптовалют было изъято, в отношении его владельца составлен протокол, сообщили абхазские силовики.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". В конце марта парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. В Абхазии действует запрет на майнинг криптовалют и ввоз оборудования для него, который продлен до 31 декабря.

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ.

Абхазские силовики отчитались 11 сентября о том, что на заброшенном участке по улице Баграта Шинкуба в городе Очамчыра обнаружена майнинговая ферма. Оказалось, что найденные 45 майнинг-устройств принадлежат Ахре Аргун, сообщает "Абхазия-информ".

За незаконное подключение к электросетям в отношении владельца участка был составлен административный протокол по части 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса республики Абхазия об административных правонарушениях. Оборудование для майнинга было изъято и отправлено на специальный склад, пишет apsny.ru.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 сентября 2022, 03:44

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