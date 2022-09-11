Вышел в свет первый том «Осетинской Нартиады».

11 сентября 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Северной Осетии опубликован первый том энциклопедии «Осетинской Нартиады» под редакцией первого президента Южной Осетии, историка Людвига Чибирова.

Нартский (Нартовский) эпос - эпос кавказских народов. Термин "нарт" служит общим наименованием героев эпоса, которые образуют своего рода богатырское сообщество.

«Это уникальный трехтомный издательский проект Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени В.И. Абаева, в рамках которого впервые предпринята попытка энциклопедического обобщения и систематизации фольклорно-этнологического материала нартовских сказаний – сокровищницы осетинского народа», – цитирует релиз института 11 сентября "Осинформ".

Статьи энциклопедии отражают накопленные осетиноведением за два столетия сведения об осетинских Нартовских сказаниях: сюжеты, циклы и герои Нартиады; записи, публикации и исследования, посвященные эпосу; информация о его собирателях и сказителях; анализ исторических и мифологических основ эпоса, его художественных особенностей; статьи о генетических и ареальных связях осетинского эпоса с эпосами народов Кавказа и Евразии, а именно: народов Дагестана, ираноязычных татов Северного Кавказа, ханты и манси, ассирийцами, а также кельтских, романских, греческих, хеттских, этрусских, монгольских, японских и других параллелей. Работа над энциклопедией длилась шесть лет, отмечается в сообщении.

В Нартском эпосе наиболее ярко получили отражение такие аспекты социальной жизни осетин, как нормы межвозрастного и межполового общения, правила приветствий и благопожеланий, нормы общения с гостем, рассказали ранее "Кавказскому узлу" филологи.

"Ценность Нартского эпоса заключается, в частности, в том, что он отражает картину мира осетин, их религиозно-мифологическое воззрение и уклад жизни, как в древности, так и на момент записи эпоса", - отметил заведующий отделом фольклора и литературы Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева доктор филологических наук Федар Таказов.

Осетинский Нартский эпос формировался на протяжении очень длительного времени, следовательно, в нем нашли отражение черты различных эпох и форм социальной организации общества. В эпических текстах встречаются характерные признаки и матриархата, и военной демократии, и даже новой истории (в привычном понимании исторической периодизации), считает старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы СОИГСИ им. В.И. Абаева, кандидат филологических наук Мадина Дарчиева.

Нартский эпос она назвала "энциклопедией жизни осетинского народа, в которой нашли отражение самые различные стороны быта, общественного устройства, ритуально-обрядовой составляющей нашей культуры".

Строго определенные взаимоотношения между старшими и младшими в нартских сказаниях соответствуют современной практике осетин, отмечал французский лингвист, исследователь осетинского эпоса Жорж Дюмезиль в книге "Осетинский эпос и мифология".

Людвиг Чибиров был избран первым президентом Южной Осетии в 1996 году. В 2001 году его сменил на президентском посту Эдуард Кокойты.

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