Талалаев уволен с должности главного тренера "Ахмата"

11 сентября 2022, 18:17

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Руководство футбольного клуба "Ахмат" уволило главного тренера Андрея Талалаева, поручив руководство командой старшему тренеру Юрию Нагайцеву. Отставка Талалаева выглядит странной на фоне успехов грозненского клуба, указал спортивный обозреватель Игорь Рабинер.

Как писал "Кавказский узел", Андрей Талалаев был назначен главным тренером футбольного клуба "Ахмат" 26 июля 2020 года, он сменил на этом посту Игоря Шалимова, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт.

10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, футбольный клуб "Ахмат". Из-за этих санкций возникли сложности с поставщиками футбольной экипировки, заблокирован доступ к иностранным системам футбольной аналитики и стало невозможно заплатить за аренду словацкого нападающего Ладислава Алмаши, заявил в июне 2021 года Андрей Талалаев.

Руководство футбольного клуба «Ахмат» уволило Андрея Талалаева с должности главного тренера, сообщила сегодня пресс-служба "Ахмата". "Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев", - говорится в публикации на сайте клуба.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги "Ахмат" занял 11-е место в турнирной таблице, а в нынешнем чемпионате после девяти матчей набрал 11 очков и поднялся на девятую строчку в таблице. 10 сентября грозненцы в домашнем матче уступили «Пари НН» со счетом 1:3. В последних четырех матчах лиги у «Ахмата» было три поражения, сообщает сегодня РБК.

Отставку Талалаева назвал абсурдной спортивный обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер. "Странная, да что там говорить — абсурдная отставка Андрея Талалаева из «Ахмата», у которой нет объективных футбольных причин. Никакого провала у команды и близко не наблюдается, она идет на девятом месте, то есть ровно в той части таблицы, которую подразумевает ее состав. [...] В прошлом году было вообще седьмое место — выше, чем «Ахмат» объективно может рассчитывать. При Талалаеве команда играла в современный, агрессивный, атакующий футбол. [...] Тренер выжимал из набора футболистов максимум. И принял он, напомню, команду, которая удержалась в РПЛ при Игоре Шалимове в ковидном сезоне-2019/20 только по дополнительным показателям — очков «Ахмат» тогда набрал столько же, сколько вылетевшие напрямую «Крылья». Дальше был только подъем — 11-е место в чемпионате-2020/21, 7-е — в прошлом сезоне. И сейчас падения не было", - написал он в своей публикации на сайте издания.

У Талалаева нет повода "сильно огорчаться", заметил обозреватель. "Явно большего там все равно было бы не добиться, а значит, увязать в Грозном надолго не стоило — привело бы к застою. Теперь ему надо делать шаг вперед. Базу для этого за два с лишним сезона в Чечне он заложил. А вот «Ахмат» создал себе головную боль на ровном месте — клубу, у которого все было нормально, придется искать нового главного тренера и строить новый футбол", - констатировал Рабинер.

Напомним, грозненский футбольный клуб "Ахмат" создан в 1946 году, тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".

Подробности о переименовании клуба приведены в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек"".

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