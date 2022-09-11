Жители Баку добились сноса самостроя рядом со своими домами

11 сентября 2022, 12:27

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Снос недостроенного многоэтажного дома начат в Баку после жалоб жителей соседних домов, постройка признана незаконной, сообщили в Госагентстве по надзору за безопасностью строительства.

Строительство многоэтажного жилого дома в Насиминском районе Баку началось около двух месяцев назад, здание возводилось вплотную к балконам и окнам расположенных поблизости домов, причем стройка продолжалась и в выходные дни, и по ночам, рассказали местные жители.

По их словам, они обращались в МЧС, к начальнику Госагентства по контролю за безопасностью в строительстве, а также к главе Исполнительной власти Насиминского района и председателю Госкомитета по градостроительству и архитектуре, сообщает сегодня haqqin.az.

Жительница одного из домов рассказала, что за последние несколько лет в этом районе было построено несколько многоэтажных домов, после чего в расположенных неподалеку зданиях появились трещины, и они пришли "в полную негодность". "Я живу здесь с 1988 года. В моем доме каждый день полно пыли, дышать нечем... Дом моей сестры, который находится рядом, вообще пришел в аварийное состояние", - приводит ее слова издание.

После жалоб жителей около двух многоэтажек была обнаружена незаконная постройка, начат ее снос, рассказал инспектор строительной инспекции Госагентства по надзору за безопасностью строительства МЧС Фаиг Садыгов.

"Снос ведется в соответствии с инструкциями и решениями, данными для строительства. Работы проводятся совместно с Насиминской районной Исполнительной властью и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Несмотря на то, что у владельцев проекта есть документы на землю, строительство должно вестись в соответствии с законодательством. А здесь также вне проекта ведутся несогласованные, незаконные строительные работы. Поэтому было принято решение о проведении демонтажных работ", - сообщил он.

Представители компании, строившей здание, присутствовали на месте сноса, но от комментариев отказались, пишет издание.

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