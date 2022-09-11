Житель Ставрополья добился компенсации за незаконный арест

11 сентября 2022, 09:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационный суд в Пятигорске утвердил право жителя Ставропольского края Романа Купальцева, признанного невиновным по уголовному делу, на получение 400 тысяч рублей в качестве компенсации за нахождение под стражей.

Пятый кассационный суд в Пятигорске постановил выплатить Роману Купальцеву компенсацию за моральный вред.

Решение об этом принял ранее Апанасенковский райсуд, но ГУ МВД по Ставропольскому краю оспорило это решение, сообщает 10 сентября "Кавказ.Реалии"*.

Ставропольчанин просил выплатить ему 1,5 млн рублей за то, что он провел в СИЗО семь месяцев по делу, по которому впоследствии был признан невиновным.

"Находясь под стражей в условиях ИВС и СИЗО, он содержался в унижающих человеческое достоинство условиях, что увеличивало степень его физических и нравственных страданий", - процитировало иск Купальцева к министерству финансов России издание.

Апанасенковский райсуд снизил сумму компенсации по иску до 400 тысяч рублей - по 57 тысяч за каждый месяц ареста, отмечается в сообщении.

Купальцев был задержан в марте 2013 года по подозрению в краже и хищении оружия, его поместили под стражу, где он пробыл до октября 2013 года. В ноябре 2014 года уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью его к преступлениям, за Купальцевым признали право на реабилитацию, говорится в сообщении.

Иск Купальцева поступил в Апанасенковский райсуд 21 октября 2021 года, 20 декабря суд частично удовлетворил его жалобу, говорится в карточке дела на сайте суда.

Пятый кассационный суд в Пятигорске жалоба от ГУ МВД по Ставропольскому краю поступила в суд 11 июля, 29 августа ведомству было отказано в ее удовлетворении, указано в карточке дела на сайте суда.

Комментариев Купальцева или его представителей относительно решения суда не поступало, на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю реакции на решение суда, по состоянию на 9.40 мск сегодня, не опубликовано.

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