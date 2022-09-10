Азербайджан сообщил о работах по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов Лачинского коридора

10 сентября 2022, 13:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Система водоснабжения Лачина передана Азербайджану непригодной для использования, создана временная система подачи питьевой воды. В Лачин и селах Забух и Сус возобновилось телерадиовещание, появилась сотовая связь и мобильный интернет, гражданские и военные объекты подключены к энергосетям, сообщили ведомства и компании Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. К 28 августа в Лачине приступили к работе бригады скорой помощи и азербайджанская военная полиция.

В городе Лачин и селах Забух и Сус началось восстановление системы снабжения питьевой водой, сообщило ОАО "Азерсу" ("Азервода"). Сотрудниками компании была проведена ревизия состояния существующих источников воды города Лачин. "Было установлено, что основной источник воды города – субартезианские скважины – приведены в полностью непригодное состояние. В зоне скважин приемные установки, насосные станции, системы электроснабжения были целенаправленно выведены из строя, насосы разобраны и вывезены. С учетом невозможности восстановления субартезинских скважин за короткое время, принято решения обеспечить подачу воду из альтернативных источников – из окрестных родников", - говорится в пресс-релизе, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Аварийные участки магистрального водопровода уже отремонтированы, но из-за непригодности для использования внутригородских линий было решено временно обеспечить подачу воды через наземные водопроводы - уже проложены три километра линий из полиэтиленовых труб различного диаметра, которые соединены с магистральным водопроводом. В результате обеспечена подача питьевой воды во все используемые строения. В городе построена водонапорная башня, а для доставки воды в места, где нет доступа к централизованной подаче, используются три автомобиля-водовоза. Также начато проектирование создания системы устойчивого водоснабжения города, указано в сообщении.

Одновременно начаты работы по восстановлению водоснабжения в селах Забух и Сус, проинформировала компания.

Военные и гражданские объекты в Лачине, Забухе и Сусе обеспечены электричеством за счет подключением сетей к мобильным траснформаторных станций. Проводится прокладка магистральных линий электропередачи для подачи электричества из единой энергосистемы Азербайджана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ОАО "Азерэнержи".

В телекоммуникационной компании "Азерсель" корреспонденту "Кавказского узла", что уже к начале сентября Лачин, Забух и Сус были покрыты сетью сотовой связи и мобильного интернета.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана 9 сентября сообщило о вводе в эксплуатацию станции радио-телевизионного вещания (СРТВ) в Лачине. Временно, до создания полноценной телебашни, будет использоваться 20-метровая антенна. Запуск станции позволил обеспечить вещание в Лачинском, также окрестных Шушинском и Губадлинском районе восьми общенациональных телеканалов и радиостанций, проинформировало ведомство.

Напомним, 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями сел Ахавно (Забуха), Сус и города Бердзор (Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Большинство жителей населенных пунктов Лачинского коридора решили поселиться в Сюникской области Армении, 20 семей уже размещены там, сообщили 25 августа представители властей.

Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Дорогу решено было построить. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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