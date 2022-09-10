Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

10 сентября 2022, 09:39

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Позиции азербайджанской армии неоднократно за минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 9 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные в течение ночи обстреливали позиции азербайджанской армии. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.

Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки неоднократно обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций на азербайджано-армянской границе, со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сообщении.

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