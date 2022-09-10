Россия упрощает получение двойного гражданства для жителей Абхазии

10 сентября 2022, 06:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент России Владимир Путин поручил МИДу подписать подписать с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. В Абхазии считают соглашение важным шагом в развитии отношений с Россией, позволяющим жителям страны получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение МИДа России о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Информация об этом появилась 9 сентября на официальном портале правовой информации.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба назвал соглашение о двойном гражданстве важным шагом в развитии абхазо-российских межгосударственных отношений.

"Наши граждане очень этого ждали. Теперь у них появится возможность получения гражданства РФ по упрощенной процедуре", - сказал Ардзинба, слова которого приводит ТАСС в сообщении от 9 сентября.

Текст договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". В соответствии со статьей 8 данного договора "граждане одной договаривающейся стороны могут иметь гражданство другой договаривающейся стороны на условиях и в порядке, установленных законодательством договаривающейся стороны, гражданство которой приобретается". В ноябре 2014 года главы России и Абхазии подписали новый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Однако в нем говорится лишь об упрощении процедуры приобретения гражданства России гражданами Абхазии, но не об упрощении процедуры получения гражданства Абхазии гражданами России.

"Кавказский узел" сообщал ранее, что 23 ноября 2020 года российские власти сообщили об утверждении программы по формированию общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законов. В программе на 2021 год было запланировано урегулирование вопросов о двойном гражданстве и избежании двойного налогообложения.

Тема гражданства в Абхазии "является очень щепетильной и связанной с вопросами недвижимости", заявил в интервью "Кавказскому узлу" 4 ноября 2014 года президент Абхазии Рауль Хаджимба. "Иностранцы не имеют права приобретать недвижимость на территории Абхазии. И чтобы обойти эту норму абхазского законодательства, применяются незаконные схемы оформления гражданства и недвижимого имущества. Поэтому эти два процесса должны быть разведены. Иностранцы должны иметь возможность приобретать недвижимость на территории Абхазии, но при условии жесткого контроля и соответствующих ограничений из соображений национальной безопасности. [...] Если мы пойдем по бесконтрольному пути, как предлагают некоторые, то у нас вся недвижимость закончится в одночасье", - заявлял Рауль Хаджимба.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.