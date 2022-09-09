09 сентября 2022, 22:51

Минспорта Дагестана пригрозило наказанием футболистам и тренерам за избиение судьи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Футболисты команды "Дербент" по решению контрольно-дисциплинарного комитета будут дисквалифицированы за избиение арбитра после матча в Астрахани, тренеров команды также ждет наказание, заявило сегодня Минспорта Дагестана.

По данным Минспорта Дагестана, 7 сентября в Астрахани состоялся матч чемпионата ЮФО и СКФО по футболу «III Дивизион» сезона 2022 года между командами «Дербент» и «Астрахань», встреча завершилась в пользу астраханской команды со счетом 1:0.

На 87-й минуте игры судья удалил игрока «Дербента», в результате началась потасовка между игроками команд-соперников, а после матча несколько футболистов дагестанской команды зашли в судейскую и избили арбитра, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Минспорта Дагестана.

Министерство, а также Федерация футбола Дагестана осуждают такое поведение спортсменов, говорится в сообщении. Инцидент взял на контроль замминистра Будун Будунов, он обсудил его с Контрольно-дисциплинарным комитетом Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.

В министерстве сообщили, что футболистов, избивших судью могут пожизненно дисквалифицировать, тренеры команды также будут наказаны.

Массовая драка после футбольного матча в Махачкале началась с конфликта двух игроков, решение о наказании виновных будет принято после изучения видеозаписи инцидента, сообщили в Национальной футбольной лиге Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 июня на поле Дагестанского государственного аграрного университета в стыковом матче за право выступить в высшей лиге Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дагестана команда "Дербент" победила команду "Куяда" со счетом 3:1, и после последнего свистка арбитра футболисты устроили драку на поле. К ним присоединились и болельщики. На следующий день Национальная футбольная лига Дагестана заявила, что футболисты команд "Дербент" и "Куяда" по решению контрольно-дисциплинарной комиссии будут наказаны. Минспорта республики поддержало позицию лиги.  Решение о наказании виновных будет принято после изучения видеозаписи инцидента, сообщили в Национальной футбольной лиге Дагестана. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дагестанский борец дисквалифицирован за драку", "Анжи" лишился лицензии на фоне многомиллионных долгов перед игроками", "Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 сентября 2022, 22:01

09 сентября 2022, 21:20

  • 1026 кандидатов претендуют на мандаты в Карачаево-Черкесии

    52 избирательных участка открылись сегодня в Черкесске, явка, по данным республиканского избиркома, превысила 17%. 10 сентября начнется голосование в Карачаевске и Абазинском районе. На волеизъявление жителей Усть-Джегуты и сельских поселений отведен один день, 11 сентября.

09 сентября 2022, 20:21

  • Политологи сочли предсказуемыми итоги выборов на Кубани

    Мандаты депутатов Заксобрания Краснодарского края уже распределены между партиями, сюрпризов на выборах ждать не стоит, заявили опрошенные "Кавказским узлом" краснодарские политологи Андрей Гусий и Виталий Потапов. В крае нет сильной оппозиции, однако давление на КПРФ говорит о конкуренции, отметил координатор "Голоса"* Виталий Аверин.

09 сентября 2022, 19:41

09 сентября 2022, 19:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи