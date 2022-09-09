Минспорта Дагестана пригрозило наказанием футболистам и тренерам за избиение судьи

09 сентября 2022, 22:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Футболисты команды "Дербент" по решению контрольно-дисциплинарного комитета будут дисквалифицированы за избиение арбитра после матча в Астрахани, тренеров команды также ждет наказание, заявило сегодня Минспорта Дагестана.

По данным Минспорта Дагестана, 7 сентября в Астрахани состоялся матч чемпионата ЮФО и СКФО по футболу «III Дивизион» сезона 2022 года между командами «Дербент» и «Астрахань», встреча завершилась в пользу астраханской команды со счетом 1:0.

На 87-й минуте игры судья удалил игрока «Дербента», в результате началась потасовка между игроками команд-соперников, а после матча несколько футболистов дагестанской команды зашли в судейскую и избили арбитра, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Минспорта Дагестана.

Министерство, а также Федерация футбола Дагестана осуждают такое поведение спортсменов, говорится в сообщении. Инцидент взял на контроль замминистра Будун Будунов, он обсудил его с Контрольно-дисциплинарным комитетом Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.

В министерстве сообщили, что футболистов, избивших судью могут пожизненно дисквалифицировать, тренеры команды также будут наказаны.

Массовая драка после футбольного матча в Махачкале началась с конфликта двух игроков, решение о наказании виновных будет принято после изучения видеозаписи инцидента, сообщили в Национальной футбольной лиге Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 июня на поле Дагестанского государственного аграрного университета в стыковом матче за право выступить в высшей лиге Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дагестана команда "Дербент" победила команду "Куяда" со счетом 3:1, и после последнего свистка арбитра футболисты устроили драку на поле. К ним присоединились и болельщики. На следующий день Национальная футбольная лига Дагестана заявила, что футболисты команд "Дербент" и "Куяда" по решению контрольно-дисциплинарной комиссии будут наказаны. Минспорта республики поддержало позицию лиги. Решение о наказании виновных будет принято после изучения видеозаписи инцидента, сообщили в Национальной футбольной лиге Дагестана.

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