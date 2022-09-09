Соцсети отреагировали на инициативу мэрии Назрани создать роту для участия в спецоперации

09 сентября 2022, 13:20

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Создаваемую ингушскую мотострелковую роту для участия в спецоперации на Украине обсуждали в мэрии Назрани. Пользователи соцсетей подвергли инициативу критике.

Как писал «Кавказский узел», с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Ингушетии. В августе в Назрани на один день был развернут мобильный пункт по отбору контрактников, чаще всего потенциальные кандидаты интересовались оплатой и социальными гарантиями.

В мэрии Назрани 8 сентября обсуждали вопросы, касающиеся создания ингушской мотострелковой роты, в частности говорили об упрощении процедуры оформления документов и прохождения медобследования, льготах, условиях и социальных гарантиях, которые будут предоставлены контрактникам. В совещании участвовали глава города Урусхан Евлоев, представители городского ОВД, ФСИН, военно-учетных столов, горсовета, главы административных округов. Также в собрании принял участие местный житель, изъявивший желание подписать контракт и вступить в ингушскую роту, написала 8 сентября интернет-газета "Ингушетия".

Отличие планируемой мотострелковой роты и ингушской именной роты в том, что в нее могут вступить только контрактники, а в именную роту, как утверждалось, набирали добровольцев, отмечается в сообщении Telegram-канала "Фортанга".

Пользователи соцсетей подвергли критике инициативу мэрии Назрани. «А давайте будем собирать подписи чтобы создали именную роту из детей чиновников-коррупционеров?» – предложил trt0006 под постом «Фортанги», со 111 тысячами подписчиков в Instagram*, собравший 68 комментариев.

«Вот пусть своих деток и племянников туда набирают, уверен никто против не будет», – заметил 10antonio09.

«Сейчас чиновники выстроятся в ряд, записать своих сыновей в эту роту» – ответил amirkulali.

«А в этой дивизии будут служить дети кто её создал» – также поинтересовалась olgieva_lida.

«Воды нет, а они дивизии создают», – написал пba.shir527 .

"Сейчас только паспорт нужен?￰" – поинтересовался упрощением процедуры оформления мsla.mvadalov55555555.

«Мужчина за деньги убивать людей не пойдет», - написал анонимный пользователь в Telegram под постом "Фортанги", собравшем 38 комментариев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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