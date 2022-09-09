Минздрав Дагестана отчитался о ситуации с коронавирусом

09 сентября 2022, 07:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число больных коронавирусом в Дагестане растет, но резкого скачка заболеваемости нет и дефицита коек не наблюдается, сообщили в Минздраве. Данные министерства отражают реальную ситуацию в республике, отметил правозащитник Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации и росте числа новых случаев заболевания COVID-19. Республиканский оперштаб рекомендовал вновь ввести в республике масочный режим и ограничение на число участников массовых мероприятий. В стационарах республики для пациентов с коронавирусом развернуто около 200 коек, также создан коечный резерв, сообщили "Кавказскому узлу" в Минздраве Дагестана.

В Дагестане растет число больных коронавирусом, однако резкого скачка заболеваемости нет, сообщил 8 сентября корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минздрава. По его словам, коечный фонд в республике достаточен для госпитализации больных коронавирусом, и при необходимости есть возможность развернуть дополнительные койки

В Telegram-канале министерства последние данные о заболеваемости коронавирусом датированы 7 сентября. Согласно этим данным, за сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию 23 человека. Лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за этот же период 146, выписаны из стационаров за сутки 42 человека. Развернуто 362 койки, в стационарах проходят лечение 214 пациентов.

Согласно данным на 8 сентября, опубликованным на сайте "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в Дагестане коронавирус выявлен у 99 432 человек, в том числе у 135 за сутки, госпитализированы за сутки 20 пациентов. Выздоровел 93 671 человек, в том числе 201 за сутки, умерли 3603, последняя смерть от коронавируса зарегистрирована 6 сентября, в тот день умер один человек.

С 10 августа по 8 сентября наибольшее число случаев заражения выявлено 23 августа (45 человек), наименьшее – 15 августа (4 человека), следует из инфографики.

Статистика Минздрава отражает реальную ситуацию в республике, "насколько ведомство способно собрать статистические данные", считает руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. "Инициативы занижения данных по заболеваемости у Минздрава Дагестана нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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