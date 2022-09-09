Глава района в Астраханской области получил многомилионный штраф за взятки

09 сентября 2022, 06:30

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Суд назначил штраф в размере 12 миллионов бывшему главе Камызякского района Роману Попову, признав его виновным в получении взяток от предпринимателей.

Как писал "Кавказский узел", в июне глава Камызякского района Роман Попов и его первый заместитель Юлия Шмелева были задержаны по подозрению в получении крупной взятки от предпринимателей.

По версии следствия, с 1 января по 3 июня образовательные учреждения Камызякского района заключили 143 договора на выполнение строительных работ и оказание услуг по организации горячего питания с несколькими фирмами и индивидуальными предпринимателями. За своевременную оплату по этим договорам Роман Попов и его заместитель получали Роман Попов и его заместитель получали 10 и 15% от суммы платежей по контрактам ежемесячно, считают следователи.

Чиновник и его заместитель были задержаны 3 июня при передаче очередной взятки в размере 680 тысяч рублей, а общая сумма полученных ими денег составила свыше 3 миллионов рублей, сообщило 8 сентября Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Попов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате Камызякский райсуд признал его виновным в совершении восьми преступлений по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пункты «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ). Судья назначил бывшему главе района штраф в размере 12 миллионов рублей, а также лишил его права занимать определенные должности сроком на 5 лет, сообщили следователи.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

Дело Попова поступило в суд 15 августа, говорится в карточке дела на сайте Камызякского райсуда.

Комментариев осужденного или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не поступало.

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