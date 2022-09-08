Энергокомпания оштрафована за отключения света в домах махачкалинцев

08 сентября 2022, 12:08

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Компания "Россети Северный Кавказ" оштрафована на 3,2 миллиона рублей за отключения света в жилых домах в Махачкале, сообщило УФАС. Штраф за перебои с подачей электричества махачкалинцам стал вторым за месяц.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 сентября после аварии на подстанции осталось без света более 40 тысяч жителей Махачкалы. Подача света в дома была возобновлена вечером 3 сентября.

17 августа около 50 махачкалинцев перекрыли на полчаса улицу Ярагского, требуя решить проблему с ежедневными перебоями в подаче электричества. После прибытия на место патрульной машины полиции протестующие разошлись. Регулярные отключения света в микрорайоне начались несколько месяцев назад, пожаловались горожане.

Дагестанское УФАС оштрафовало ПАО "Россети Северный Кавказ" на 3,2 миллиона рублей за отключение света в домах жителей Махачкалы, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Компания допустила "превышение допустимого числа часов отключений света в жилых домах" в Махачкале, предположило УФАС.

"Ранее в УФАС поступило четыре жалобы от администрации Махачкалы на действия сетевой компании. Антимонопольная служба провела проверку в отношении ПАО "Россети Северный Кавказ" и выявила нарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. За каждое нарушение на ПАО "Россети Северный Кавказ" наложен штраф в размере 800 тысяч рублей", - говорится в публикации на сайте управления.

Когда поступили жалобы, и за какие именно случаи отключения света компании назначен штраф, ведомство не уточнило.

Часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения к сетям) предусматривает для юрлиц штраф от 600 тысяч до миллиона рублей.

Компания "Россети Северный Кавказ", по состоянию на 12.05 мск, не прокомментировала на своем сайте позицию УФАС. При этом 7 сентября на сайте компании размещен отчет о ремонте электросетевого хозяйства Дагестана "К началу сентября энергетики филиала "Дагэнерго" в зоне ответственности Магарамкентских, Каякентских, Кайтагских, Касумкенстких, Дербентских, Дахадаевских, Ахтынских, Табасаранских районных электрических сетей и Дербентских городских электрических сетей заменили 30 трансформаторов и отремонтировали 31 комплектную трансформаторную подстанцию. Кроме того, рабочие группы заменили 2,3 тысячи изоляторов на современные аналоги, более 1 000 дефектных деревянных и железобетонных опор на новые, смонтировали 7 километров самонесущего изолированного провода (СИП) вместо ветхих проводов... Комплекс реализованных технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения порядка 157 тысяч потребителей города Дербента и восьми районов республики – Магарамкентского, Каякентского, Кайтагского, Касумкенсткого, Дербентского, Дахадаевского, Ахтынского и Табасаранского", - говорится в публикации.

Штраф за отключения света в Махачкале стал вторым за месяц

9 августа также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 млн рублей за частые отключения света жителям Махачкалы. Жители города в соцсети отметили, что в некоторых его частях электричества не бывает неделями.

В тот же день замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков заявил, что частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия. ПАО "Россети" разработало программу повышения надежности электросетей в республике на 7,7 млрд рублей, работы планируется завершить до конца 2025 года. Ветхое состояние электросетей связано с плохой работой чиновников, возразили жители республики во "ВКонтакте", комментируя слова замминистра.

6 августа жители махачкалинского поселка Талги пожаловались, что несколько дней наблюдались проблемы с подачей света, из-за чего вышли из строя насосы, и поселок остался без воды. Чиновники тогда возложили ответственность на энергетиков, а энергетики сослались на аварию на линии электропередачи. При этом в соцсетях комментаторы жаловались, что перебои с подачей света были и в других частях Махачкалы.

18 июля жители Редукторного поселка в Махачкале перекрыли движение из-за частых отключений света. Сотрудники полиции оттеснили протестующих к обочине, освободив движение автотранспорта. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии в жару и включения систем кондиционирования. Протест жильцов завершился поздно ночью, когда подачу электричества возобновили. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протоколы о мелком хулиганстве. Позднее Ленинский райсуд прекратил административные дела двух жителей города, посчитав недоказанным их участие в несанкционированной акции протеста.

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