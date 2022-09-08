Минобрнауки Ингушетии призвало родителей сообщать властям о поборах в детсадах

08 сентября 2022, 09:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жителям Ингушетии следует сообщать в Минобрнауки о попытках собрать деньги на нужды государственных детсадов, заявило министерство. Проблема поборов актуальна не только в детсадах, но и в школах, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года жители Ингушетии пожаловались в соцсетях, что с началом учебного года в школах возобновились сборы денег на различные нужды, а в детсадах родители вынуждены сдавать деньги на средства гигиены и канцтовары.

В Минобрнауки Ингушетии начали поступать обращения по поводу сбора денег на нужды детских садов, сообщил сотрудник пресс-службы министерства. "Начали поступать обращения с информацией о денежных сборах, которые проводятся в дошкольных учреждениях", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Представитель министерства подчеркнул, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды государственного дошкольного образовательного учреждения. По его словам, в таких ситуациях следует направлять официальное обращение на имя министра образования и науки республики Эсет Боковой, пишет агентство.

Обращение к жителям Ингушетии в связи с этим размещено поздно вечером 7 сентября также в Telegram-канале министерства и в аккаунте ведомства в "ВКонтакте". "При возникновении подобных ситуаций просим вас направлять официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Республики Ингушетия – министра образования и науки Республики Ингушетия Боковой Э.И. через канцелярию Минобрнауки РИ по адресу: Республика Ингушетия, город Назрань, ул. Московская, 37", - говорится в идентичных публикациях.

К 09.50 мск под публикацией во "ВКонтакте" размещен один комментарий. "В садике дети должны платить за необходимые вещи? Мы оплатили 3000 р", - написал его автор, пользователь Магомед Муцольгов, не получив к 09.50 мск ответа на свой вопрос.

Пользователь Telegram "Мадина Дакиева(Измайлова)" в комментарии под публикацией Минобрнауки задалась вопросом о том, кто обязан обеспечивать дошкольные учреждения.

"Очень интересно получается... Родители не обязаны сдавать деньги на нужды ДОУ, но и Министерство или соответствующие структуры тоже не обязаны обеспечивать...а кто обязан тогда?! Я не вижу разницы, что дают целый список того, что дошколятам надо для развития и то, что они собирают деньги для того чтобы это всё приобрести... Если министерство не обеспечивает... А кто должен?" – написала она.

"На первый класс жалюзи, камеры и кулеры обязаны родители собирать, что ли? Конечно, не должны", - пожаловался Hasan. "Тут вопрос про ДОУ. Школа это отдельный вопрос. С этой проблемой ещё не столкнулась, у меня детки в садике", - ответила Мадина Дакиева (Измайлова).

"Кулеры - это для детей. Лучше купить кулер, чтобы они не пили воду из-под крана, подставляя грязные руки", - высказал мнение Zainap. "Кулеры везде в классах должны стоять - и это естественные моменты!!! И их не родители должны устанавливать!!!" – возразил Hasan. "Так-то не денег вопрос тут - просто почему это всë вышеперечисленное ложится на плечи родителей!!! У многих по 3-4 ученика в семьях - и для них это тяжёлое бремя!!! На халяльном заработке хотя бы семью прокормить - я не говорю про те же школы обеспечивать камерами и жалюзи ещë", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Представитель Минобрнауки, по состоянию на 09.50 мск, не принял участия в дискуссии.

Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Мухадин Карданов, посоветовав записывать на диктофон требования собрать деньги и обращаться с этими записями в прокуратуру.

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