Уроженец Чечни помещен под арест по делу об убийстве в Саратовской области

07 сентября 2022, 21:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По делу об убийстве жителя Саратовской области арестован уроженец Чечни, представитель чеченской общины осудил его поступок и призвал соблюдать мир в многонациональном регионе. Пользователи сети поспорили о необходимости обращений обращений к Кадырову и Бастрыкину в связи с убийством земляка.

4 сентября в городе Ртищево произошла драка между двумя мужчинами, в результате 27-летний мужчина скончался в больнице от колото-резаных ран, сообщило управление Следкома по Саратовской области 5 сентября.

Сегодня следователи заявили об аресте подозреваемого, 31-летнего местного жителя, по подозрению в убийстве местного жителя у кафе "Аленка" 4 сентября и попросили свидетелей произошедшего связаться со следствием или представить записи с видеорегистраторов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В убийстве подозревается уроженец Чечни, следует из записи на странице в сообществе в соцсети "Вконтакте" администрации Ртищевского муниципального района. В сообщении приводятся слова представителя главы Чечни в Саратовской области Асламбека Байтарбиева, который осудил действия подозреваемого.

"Произошел бытовой конфликт, к большому сожалению, который привел к серьезным и печальным последствиям. Оправданий действиям виновника не может быть и речи. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на данный случай. Уверен, дадут полную и компетентную правовую оценку событиям. Виновник будет наказан. В Ртищевском муниципальном районе представители чеченской национальности живут в мире и согласии с иными народами, активно участвуют в общественной жизни района. Отношения со всеми дружелюбные и добропорядочные. Ситуация находится на особом контроле представительства Главы Чеченской Республики в Саратовской области. Мы не допустим, чтобы кто-то спекулировал на данной теме и вносил тем самым раздор в нашу многонациональную и многоконфессиональную губернию, где в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей!", - заявил Байтарбиев.

Видео драки между двумя мужчинами было размещено в паблике "Черные новости " в соцсети "ВКонтакте". Из видео следует, что драка происходила при большом количестве людей, которые наблюдали за происходящим. Запись нечеткая, часть ее сделана в замедленном режиме.

"Население хочет огласки, чтобы правосудие было честным, чтобы наказали виновника по полной", - говорится в сообщении, которое к 21.45 мск набрало 251 комментарий.

Также в сообщении приводятся скриншоты сообщений пользователей сети, которые указали, что конфликт между уроженцем Чечни и погибшим местным жителем по имени Тимур был давно, молодые люди периодически дрались, и как правило, в драках побеждал Тимур. Однако в тот день его оппонент сказал, что "будет его убивать".

Пользователи соцсети поспорили, кто поможет добиться правосудия по этому делу.

"Кадырову отправьте, если до него лично дойдет, думаю он точно разберется", - написал пользователь Космический енот. "Да, он скажет, кто должен извиниться перед чеченским народом" - ответил Степан Чернобаев. "Кадыров разберется", - указал Андрей Савельев. "Отправьте это видео Рамзану Кадырову. Он быстро разберется. И наглядно будет", - указал Владимир Еремеев. "При чем ут Кадыров* Кто виновен, то и ответит", - прокомментировал Тимофей Бабин. "Если захотят замять, обращайтесь к Бастрыкину. Убийцу надо наказать", - написала Ольга Мишутина. "Мода пошла жаловаться сразу Бастрыкину, а что делает многомиллионная армия,, правоохранителей?" - поинтересовался Сергей Богданов.

23 июля в Нижневартовске 37-летний житель Хасавюрта Артур Ильясханов разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того, что ему не продали алкоголь и, назвавшись чеченцем и пригрозив "связями", допустил оскорбительные высказывания в адрес русского сотрудника магазина. Также он подверг сомнению эффективность действий российской армии на Украине. Члены чеченской общины отреагировали на его заявления и встретились с Ильясхановым 25 июля, сообщил представитель властей Чечни Аббаз Абдулхажиев. "Сейчас этот вопрос дошел до личного контроля, до Чечни... Завтра мы его, наверное, отправим [в Чечню], и всё. На месте уже найдут рычаги воздействия", – сказал он. 25 июля было также опубликовано видео с извинениями Артура Ильясханова. 26 июля горсуд Нижневартовска арестовал Ильясханова на 15 суток, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды. Сам Ильясханов сообщил, что от представителей чеченской общины поступали угрозы, пояснил он. Выходцев из Чечни, дискредитирующих чеченский народ своим поведением, будут возвращать в республику и принуждать к мытью полов, пообещал Рамзан Кадыров после инцидента с Артуром Ильясхановым.

Сообщение о поиске свидетелей конфликта было опубликовано сегодня в паблике "Подслушано Ртищево", к 21.45 мск оно набрало 54 комментария.

"Толпа стояла и смотрела. Куча свидетелей и ни одного очевидца? Столько бурных комментариев и никто не дал показания в полиции?", - поинтересовалась Дарья Буленкова. "Столько людей стояло и наблюдало, как парня убивают, неужели ни кто не откликнется", - поддержала ее Ольга Пирогова. "Все боятся", - предположила Ольга Антонова. "Город маленький и боятся", - добавил Костик Мостик. Пользователь Марина Берий указала, что потенциальные свидетели опасаются, что милиция не сможет обеспечить их безопасность.

"Кавказский узел" также писал, что в 2006 году драка между выходцами из Чечни и местными жителями привела к массовым беспорядкам в карельском городе Кондопога. Рамзан Кадыров, на тот момент премьер-министр Чечни, тогда возложил ответственность за случившееся на местные власти - он заявлял об "античеченских и антикавказских" настроениях в Карелии и ультимативно предлагал властям республики установить порядок в регионе. "Если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло", - цитировала его "Газета.Ру" в материале "Кадыров устроит карельский погром".

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