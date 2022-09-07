Два человека задержаны после драки сочинцев с приезжими

07 сентября 2022, 18:11

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Несколько человек жестоко избили двух мужчин в Сочи, следует из видеозаписи, размещенной в Telegram. В конфликте принимали участие сочинцы и жители одной из соседних республик, два жителя Сочи задержаны, сообщила полиция.

МВД по Краснодарскому краю сегодня отчиталось о задержании двух участников драки на улице Конституции в Сочи. Сообщение о драке поступило 6 сентября. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента, ими оказались "приезжие из соседней республики и местные жители", сообщило сегодня МВД Краснодарского края.

Два участника конфликта, жители Сочи 39 лет и 41 года, задержаны они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также ведомство опубликовало в своем YouTube-канале фрагмент видеозаписи драки, на которой трое мужчин избивают четвертого, который сидит на земле, прикрывая голову руками.

Полную версию видеозаписи драки опубликовал Telegram-канал "ЧП Сочи". Из нее следует, что три человека на проезжей части избивали мужчину около автомобиля, в том числе били ногами и кулаками по лицу. После конфликта один мужчина в окровавленной футболке помог подняться с земли другому, после этого эти двое и еще один мужчина сели в машину. Запись велась с видеорегистратора одной из машин.

"Кавказский узел" также писал, что в результате массовой драки в гостинице поселка Лермонтово в августе пострадали три человека, шестеро были задержаны, трое из них арестованы. В ходе драки использовались огнестрельное оружие, лопаты и стулья. Конфликт, который стал причиной драки между местными жителями и отдыхающими, произошел несколькими днями ранее на набережной, после чего приезжие с оружием пришли в гостиницу, чтобы выяснить отношения с местными жителями.

Силовики не смогли вовремя остановить драку в Лермонтово, а также не оказали срочную медпомощь, указал ряд комментаторов в соцсетях. Основная задача полиции - охранять правопорядок и не допускать, чтобы по улицам ходили люди с автоматами, отметили их оппоненты.

17 июля также стало известно, что уроженец Дагестана задержан в Сочи по подозрению в избиении туриста из Краснодара. Пользователи соцсетей, посмотревшие видеозапись инцидента, подвергли сомнению версию, что молодой человек избит из-за длинных волос.

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