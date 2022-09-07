Уроженка Калмыкии экстрадирована из Ливана в Россию

07 сентября 2022, 16:12

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Ливан передал России уроженку Калмыкии Викторию Мацакову, которая, по версии силовиков, была участницей незаконного вооруженного формирования в Сирии и находилась в международном розыске.

Представители ливанских правоохранительных органов передали России Викторию Мацакову, которая с января 2020 года находилась в международном розыске на основании запроса МВД по Калмыкии как обвиняемая в причастности к боевикам Сирии, сообщило сегодня МВД России.

Перемещения разыскиваемой отслеживались по каналам Интерпола, она была задержана в Ливане в декабре 2020 года. Сегодня в аэропорту Бейрута ее передали российским сотрудникам Интерпола и ФСИН для экстрадиции, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей Мацаковой относительно версии полиции о ее причастности к сирийским боевикам пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Гудермесский суд Чечни назначил по два года и восемь месяцев колонии строгого режима двум местным жителям, обвиненным в намерении уехать в Сирию и участвовать там в незаконном вооруженном формировании. Верховный суд республики ужесточил наказание, назначив им часть срока отбывать в тюрьме.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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