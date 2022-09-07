Армения отвергла обвинение в стрельбе на границе с Азербайджаном

07 сентября 2022, 09:40

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Армянские военные не обстреливали приграничные позиции азербайджанских войск, информация Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что вечером 6 сентября и сегодня ночью позиции азербайджанской армии в селах Зейлик Кельбаджарского района и Ахмедли Лачинского района были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении.

Со 2 по 5 сентября Азербайджан ежедневно обвинял армянскую сторону в обстрелах на границе, в том числе Кельбаджарского района. Минобороны Армении отвергало обвинения. Ответственность за напряженность на границе лежит на руководстве Армении, заявило 6 сентября Минобороны Азербайджана.

Сообщение Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении", - говорится в публикации на сайте ведомства, переведенной на русский язык "Кавказским узлом".

Напомним, 6 сентября Минобороны Армении сообщило, что младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана. Это заявление не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

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