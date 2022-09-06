06 сентября 2022, 18:05

Танкист из Северной Осетии пропал без вести на Украине

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Командир танка Таймураз Есенов пропал без вести на Украине, ему присвоено звание героя России, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Кавказский узел" писал, что власти Северной Осети подтвердили гибель в ходе военной операции на Украине как минимум 92 уроженцев республики.

Старшему сержанту Таймуразу Есенову Указом президента Российской Федерации присвоено звание Героя России, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.  

Старший сержант Есенов числится в списках пропавших без вести. Награду Министерство обороны России передаст родным бойца, сообщил Меняйло в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четыре уроженца Ставрополья погибли на Украине", "Глава Калмыкии сообщил о погибшем на Украине уроженце республики", "Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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