Каска и оружие. Фото пресс-службы Минобороны Армении

06 сентября 2022, 13:05

Минобороны Армении сообщило о гибели солдата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел"  писал, что Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе со стороны Армении вечером 5 сентября. Азербайджанские подразделения приняли "адекватные меры", - сообщило сегодня ведомство.

Армянский военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение на границе с Азербайджаном. Инцидент произошел вечером 5-го сентября на восточной части границы Армении. Солдат погиб от выстрела с азербайджанской стороны, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Погиб солдат-срочник, младший сержант Арман Саргсян 2002 года рождения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. 

"Кавказский узел" также сообщал, что  тело военнослужащего Эрика Карсяна было обнаружено 9 августа на огневой позиции воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении. Погибшему солдату было 19 лет.

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Примечание:

"Родные погибших армянских солдат призвали добиться ареста Пашиняна", "Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах во второй раз за сутки", "Азербайджан обвинил Армению в минировании Лачинского коридора".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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