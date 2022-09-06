Минобороны Армении сообщило о гибели солдата

06 сентября 2022, 13:05

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Младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе со стороны Армении вечером 5 сентября. Азербайджанские подразделения приняли "адекватные меры", - сообщило сегодня ведомство.

Армянский военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение на границе с Азербайджаном. Инцидент произошел вечером 5-го сентября на восточной части границы Армении. Солдат погиб от выстрела с азербайджанской стороны, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Погиб солдат-срочник, младший сержант Арман Саргсян 2002 года рождения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

"Кавказский узел" также сообщал, что тело военнослужащего Эрика Карсяна было обнаружено 9 августа на огневой позиции воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении. Погибшему солдату было 19 лет.

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