Почти 90 населенных пунктов в Дагестане остались без света

06 сентября 2022, 12:52

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Примерно 75 тысяч жителей Дагестана в 89 населенных пунктах остались без света после дождей, сообщило Минэнерго республики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь со 2 на 3 сентября произошла авария на подстанции "Компас". В зоне отключения электроэнергии оказалось более 40 тысяч человек в северной части города. Утром 3 сентября глава Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что авария на подстанции "Компас", оставившая без света северную часть города, "очень сложная", работы велись всю ночь. Пользователи Telegram под его постом потребовали указать время возобновления электроснабжения. Электроснабжение было восстановлено лишь вечером 3 сентября.

После "обильных осадков" в Дагестане нарушено электроснабжение "порядка 75 тысяч жителей в 89 населённых пунктах", сообщило сегодня Минэнерго республики в своем Telegram-канале. Устранением "технологических нарушений" занимаются 22 бригады электриков и спецтехника, сказано в сообщении. Ведомство не уточнило, в каких именно населенных пунктах нет света.

О перебоях с электричеством сегодня рассказали жители Махачкалы под постом в Telegram мэра города Салмана Дадаева.

"Нет света. Общество "Ветеран", сообщил подписчик канала Хамис.

"Микрорайон ДОСААФ, улица Взлётная – без света. Примите, пожалуйста, меры", обратилась к мэру Мадина Махматова.

"С ночи в поселке Красноармейск нет света... Подул ветер, пошёл дождь – опять сидим без света. Когда же будет порядок в электросети?" – возмутилась пользователь Как Ккерр.

"Микрорайон Турали, 150 – нет света. Летом митинговали из-за света. Ничего не изменилось", – посетовал Малик Загиров.

"Хотелось бы, чтобы поскорее разобрались с проблемой электричества в микрорайоне Ипподром", – написала Maryam.Ab.

"С ночи нет света – улица Славы. Дождь, ветер для нас – это уже знак, что будем без света", – констатировала Нина.

Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков в прямом эфире в соцсетях 9 августа. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, заявили жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

Напомним, 18 августа жители улицы Ярагского в Махачкале перекрыли улицу, требуя стабильной подачи электричества. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования. Ранее, 9 августа, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 млн рублей за частые отключения света жителям Махачкалы. Жители города в соцсети отметили, что в некоторых его частях электричества не бывает неделями.

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