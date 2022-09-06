Проблема нехватки учебников в Дагестане легла на плечи родителей

06 сентября 2022, 04:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалобы на нехватку школьных учебников поступают из разных районов и городов Дагестана, сообщил блогер Расул Асад. Родители, чьим детям не достались бесплатные учебники, могут добиться компенсации за приобретенные за свой счет книги, однако предпочитают не портить отношения с педагогами и руководством школ, отметил юрист Мусабек Ильясов.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября родители учеников пожаловались, что в школах Дагестана наблюдается дефицит бесплатных учебников. В Минобрнауки республики подтвердили, что обеспеченность учебниками составляет около 80%, проблему объяснили нехваткой денег в бюджете. Родители школьников могут обратиться в школу или Минобрнауки Дагестана с требованием о возврате средств, потраченных на покупку школьных учебников, а в случае отказа - подавать иски в суд, указал юрист Исмаил Магомедов. Жалобы на нехватку школьных учебников поступают в основном из Махачкалы и Кизилюрта, сообщил представитель общественной организации.

С начала этого учебного года от родителей, чьим детям не достались учебники, поступает очень много жалоб, написал 29 августа дагестанский блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Сообщения о нехватке школьных учебников поступают из разных районов и городов Дагестана, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад.

«О том, что выданы не все учебники, нам писали практически со всей республики - от Докузпаринского района до Кизлярского. Нехватка наблюдается и в городах, в том числе в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре», - рассказал он.

Блогер отметил, что в последние дни количество сообщений уменьшилось. «Возможно, это связано с тем, что мы не обновляли наш призыв присылать по обратной связи сведения об учебных заведениях, где ученикам не выдают полностью учебники. Но такие сообщения все еще приходят», - добавил он.

Расул Асад сказал, что он еще не проанализировал все полученные им данные. «Нужно подождать еще порядка двух недель после начала учебного года, чтобы дать объективную картину», - пояснил он.

Государство должно обеспечивать всех школьников бесплатными учебниками по всем предметам, вне зависимости от материального положения родителей, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Мусабек Ильясов. «Школы должны подать заявку о необходимом количестве книг в учебном году в управление образования, управление образования - в министерство образования [...] чтобы полностью обеспечить всех учебным пособием. Эта обязанность лежит на государстве. Родители не должны покупать книги, только рабочие тетради», - сказал он.

Многие родители, чтобы не портить отношения с учителями и директорами школ, предпочитают покупать недостающие учебники, а не требовать их у школы, отметил юрист.

"Можно купить учебники и сохранить чеки, а затем потребовать компенсации. Но я еще ни разу не слышал, чтобы в республике у нас так поступали. Проблема в том, что родители не хотят жаловаться, думая, что это отрицательно скажется на отношениях с учителями и директорами в самом начале учебного года. Но в тоже время есть примеры, когда родители писали жалобы по поводу нехватки учебников, и этот вопрос разрешался на уровне министерства образования. Если писать жалобу, то ученики обеспечиваются нужными учебниками", - отметил Ильясов.

В школах при распределении книг полный комплект учебных пособий стараются выдать малообеспеченным семьям, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» классная руководительница седьмого класса одной из школ Махачкалы.

«Учебники по всем предметам мы стараемся распределить в первую очередь ученикам из многодетных семей, а также выдать тем, у кого только один родитель [...] И так стараются делать все классные руководители», - пояснила она.

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