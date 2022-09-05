Пикетчик потребовал решить коммунальные проблемы в астраханском поселке

05 сентября 2022, 22:05

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Жители поселка Сабанс-Яр в Астрахани испытывают проблемы с водоснабжением, подачей света и газа, заявил участник одиночного пикета.

О том, что активист провел пикет с требованием решить проблемы с подачей воды, света, газа, сообщил депутат астраханской Гордумы Олег Шеин.

"В Сабанс-Яре проблемы. Сегодня прошёл пикет", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал фото пикетчика, который держит в руках плакат с надписью: "Мы живем в 21 веке! Вода?! Свет?! Газ?! Дороги?! Жители Сабанс-Яра!" Перед ним на тротуаре установлен второй плакат с надписью: "Пожертвуйте на ремонт водопровода и проезд до Сабанс-Яра".

Жители Сабанс-Яра ранее неоднократно сообщали о проблемах с питьевой водой. Так, в июне жители поселка Сабанс-Яр, а также района Зацаревье, поселка Советский оставались несколько дней без воды из-за аварии на сетях, сообщил 10 июня Astrakhanpost.

В мае 2021 года жители улицы Сабанс-Яр и соседних улиц пожаловались, что испытывают постоянные перебои с питьевой воды. Они рассказали, что проблема появилась около двух десятков лет назад из-за проблемного водопровода. "Нам уже столько лет обещают поменять трубу [...] Перебоям с водой лет 20, наверное. Потому что ветка, которая идет от улицы Безжонова, предназначалась только для колледжа [Агротехникума]. Но труба уже стала закоксовываться осадочными породами, и плюс люди начинают подсоединяться. Пошел большой разбор воды", - процитировал местного жителя Сергея "Пункт-А".

Комментариев относительно требований пикетчика нет на сайте администрации Астрахани по состоянию на 21.50 мск сегодня.

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах с водой в селе Сасыколи Харабалинского района. В феврале 2019 года прокуратура Харабалинского района Астраханской области потребовала в судебном порядке обеспечить жителей села Сасыколи питьевой водой. Суд тогда предписал властям выполнить требование прокуратуры. В июле сельчане на сходе заявили, что проблемы с водоснабжением остаются в селе. Власти на протяжении трех лет не исполняют предписание суда наладить подачу питьевой воды в село Сасыколи, из-за чего ее вынуждены покупать в бутылях даже для местной школы, пожаловались жители. Местные власти заявили, что на строительство водопровода нет денег, а проблема обострилась из-за фермеров, которые забирают слишком много воды для полива.

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