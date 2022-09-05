05 сентября 2022, 13:38

Дорога к трем азербайджанским селам перекрыта после камнепада

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После камнепада перекрыта дорога к трем селам в Дашкесанском районе Азербайджана. Рабочие начали расчистку трассы, сообщили в Госагентстве автодорог.

Камнепад произошел в Дашкесанском районе Азербайджана на дороге, ведущей к селам Ахмедли, Моллахасанли и Дастафур, дорога перекрыта, сообщает сегодня АПА.

Рабочие устраняют последствия камнепада, сообщил руководитель пресс-службы Госагентства автодорог Анар Наджафли. "Проводятся работы по расчистке дороги", - приводит его слова Media.az.

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Примечание:

"Жилые дома и дороги в Азербайджане повреждены после оползней", "Десять сел в Азербайджане подтоплены вышедшей из берегов рекой", "Ураган повредил дома жителей северного и западного Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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