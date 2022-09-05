Суд аннулировал регистрацию "Новой газеты"

05 сентября 2022, 12:58

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Суд в Москве по иску Роскомнадзора признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии "Новой газеты" в качестве СМИ. Редакция пообещала обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта "Новая газета", получив предупреждение Роскомнадзора, объявила о том, что выпуск издания приостановлен до окончания военной операции на Украине. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре. 26 июля в Басманный суд Москвы поступил иск Роскомнадзора, потребовавшего аннулировать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ.

Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о признании недействительным свидетельства о регистрации печатной версии «Новой газеты», сообщает сегодня «Медиазона»*, корреспондент которой находился в зале суда.

Поводом для иска стало то, что в 2006 году издание сменило учредителя редакции, но не предоставило в Роскомнадзор устав, как требует закон «О СМИ», пояснил в суде представитель Роскомнадзора.

По версии защиты «Новой газеты», в 2006 году произошли незначительные изменения, не требующие подачи нового устава для регистрации газеты, пишет издание.

Решение суда "ничего не означает", прокомментировал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Это ничтожное решение, заказное политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания", - приводит сегодня его слова на своем сайте "Новая газета. Европа". «Новая газета» обжалует решение суда, отмечается в публикации.

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.