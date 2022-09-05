Краснодарский край получил почти 120 миллионов на расчистку русел рек

05 сентября 2022, 10:35

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Из федерального бюджета получены дополнительные деньги на расчистку русел рек, большую часть из них решено потратить на расчистку рек в Сочи, где после дождей происходят подтопления, сообщила администрация Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Сочи после сильных ливней были подтоплены жилые дома, повреждено более 50 автомобилей сочинцев и туристов. Во время наводнения погибла женщина, оказавшаяся заблокированной между машиной и дорожным ограждением. В Лазаревском районе из-за проливных дождей реки вышли из берегов, сочинцы призвали чиновников расчистить русла рек и наладить работу ливневой канализации.

Краснодарский край дополнительно получил почти 120 миллиона рублей на расчистку русел рек, на эти деньги планируется провести работы в Сочи и Туапсинском районе, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Благодаря поддержке правительства России нам удалось значительно увеличить лимит края из федерального бюджета. Если в начале года сумма, предусмотренная на расчистку русел рек, была немногим больше 9 млн рублей, то сейчас она составляет почти 120 млн рублей. Эти средства дополнительно направим на увеличение пропускной способности рек в Сочи и Туапсинском районе, их расчистку, углубление и укрепление берегов", – приводит сегодня слова Кондратьева пресс-служба администрации края.

В Туапсинском районе планируют расчистить две реки протяженностью 3,7 километра. "Большую часть направят на водные объекты Сочи. В границах города протекает более 60 рек. В период ливневых дождей они разливаются, что приводит к подтоплениям", - говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

С 2021 года на курорте расчистили 1,6 километра реки Аше, в планах – расчистка еще 3,5 километра. "Работы также проводят на реке Псезуапсе в пределах аула Тхагапш, сел Татьяновка, Алексеевка и поселка Лазаревского – общая протяженность – почти 7 км. Завершить мероприятия планируют в 2023 году", - отмечается в публикации.

При этом за счет краевого бюджета разрабатывается проект по расчистке 2,5 километра русла реки Цусхвадж в селе Солоники и поселке Мирном, а также 2 километров реки Хоста. В ближайшие два года планируется подготовить документы для проведения работ на ручье Белый в Лазаревском районе и реке Мацеста в Хостинском общей протяженностью 3,5 километра.

По словам Кондратьева, помимо федерального и краевого бюджета власти края привлекают на расчистку средства сторонних организаций. "Например, дорожно-строительных, которые используют добытую гравийно-песчаную смесь для подсыпки дорог", – сказал губернатор. В частности, в Сочи нашли опасные участки на восьми реках протяженностью 57,3 километра, к работам по расчистке привлекли 11 сторонних организаций, говорится в сообщении.

Напомним, в июле в Славянском районе Кубани после ливней также были подтоплены 285 домовладений и 483 придомовые территории. В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшими от подтоплений признаны 755 человек.

В февраля в Северском и Красноармейском районах после подъема уровня воды в реке Убинке во время паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Славянском и Северском районах были подтоплены 287 домов и более 800 придомовых территорий, в Красноармейском районе подтопленных домов не было. Пострадавшими были признаны жильцы 284 домов.

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