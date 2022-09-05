Главный санитарный врач Абхазии заподозрена в превышении полномочий и хищении

05 сентября 2022, 02:53

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Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку в отношении главного санитарного врача Людмилы Скорик, которая подозревается в превышении полномочий и хищении. Скорик не вышла на работу в конце июля, ее местонахождение неизвестно.

Проверку в отношении главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Абхазии Людмилы Скорик проводит следственное управление Генпрокуратуры. Она подозревается в превышении должностных полномочий и хищении имущества с использованием служебного положения, основанием для подозрений являются результаты оперативно-розыскной деятельности, говорится в релизе, опубликованном 4 сентября на сайте ведомства.

Минздрав Абхазии проводит служебную проверку по факту отсутствия Людмилы Скорик на рабочем месте с 25 июля. На связь она не выходит, на звонки не отвечает. Руководству Минздрава она не сообщала о причинах невыхода на работу, ее местонахождение неизвестно, сообщает ТАСС.

"Людмила Вильбертовна Скорик не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах невыхода на работу, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена", - цитирует заявление Минздрава «Апсныпресс».

Комментариев Людмилы Скорик и ее представителей в связи с заявлениями Генпрокуратуры и Минздрава Абхазии пока не поступало.

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