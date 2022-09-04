Жители аварийных бараков в Ростовской области потребовали переселения

04 сентября 2022, 22:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шахтерские бараки в поселке Розет Красносулинского района опасны для проживания, но чиновники годами игнорируют просьбы о расселении, заявили жильцы.

Улица Степная находится на окраине посёлка, на ней расположены два разрушенных одноэтажных барака - на две и четыре семьи. В этих бараках люди прописаны, но не проживают. Дальше по улице стоит ещё один барак на четыре семьи, где живут две семьи.

Активист Геннадий Чернов записал обращение к президенту России, попросив прислать в посёлок центральное телевидение и комиссию. Он рассказал, что в посёлке нет газа и много аварийных домов, в некоторых из них до сих пор живут люди.



"Барак, в котором проживала моя покойная теща, был построен в 1926 году. Теще было 80 лет, вместе с ней жил и был прописан в квартире мой сын, её внук. Жила она в этом бараке с 60-х годов. Много лет теща просила переселить их, писала заявления в поселковую и районную администрации. Ее пообещали скоро переселить в однокомнатную квартиру на Черёмушки, но так и не переселили, а в 2010 она умерла", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Чернов.

Квартиру женщина получила когда работала на шахте, эти бараки шахта строила для своих рабочих. В 1996 шахта закрылась, после закрытия шахты неприватизированная квартира перешла в собственность муниципалитета. Со временем дом стал разваливаться - рухнула крыша, упали стены. Сын Чернова был вынужден снять другое жильё. Сейчас он работает вахтовым методом и когда приезжает, то живёт или у родителей, или снимает квартиру. При этом он прописан в этом разваленном бараке. "Я всю жизнь, более 30 лет, проработал на шахте. Денег не скопил, у меня нет возможности помочь купить сыну квартиру", - рассказал Чернов.

В доме №30 по этой же улице живет с женой Александр Михайлов. "Я всю жизнь проработал на шахте, 30 лет. Жена купила квартиру в бараке, она в её собственности, я в этом же бараке тоже купил квартиру. Когда барак начал разрушаться, мы стали обращаться к местным чиновникам. Они менялись, каждый обещал решить нашу проблему, но забывали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михайлов.

Жильцы пытались самостоятельно ремонтировать барак: по словам Чернова, он усиливал крышу и сделал опоры из камня. За его стеной находится квартира, которая пустует после смерти хозяйки. В этой квартире отходят стены, потолок в двух местах провис, он может рухнуть в любой момент, говорит Александр.



"В 2010 году мы вызывали комиссию из бюро технической инвентаризации, они признали, что барак на 75% аварийный, с тех пор прошло много лет. Сейчас по ночам слышно как падают куски штукатурки, дом трещит, очень страшно. Летом этого года мы опять обратились в районную администрацию, там нам сказали написать заявление. Мы написали заявление с просьбой переселить нас. Обещали рассмотреть. Боюсь, что пока они будут думать, в случае снежной зимы крыша может не выдержать. Мы можем погибнуть под обломками. А в этом бараке не только я с женой-инвалидом живу, тут проживает ещё один мужчина", - посетовал Михайлов.

"Во первых, сейчас дом должна обследовать специальная комиссия и определить, подлежит ли строение ремонту. Если ремонт невозможен, то надо руководствоваться главой 4 жилищного кодекса России, признающей дом аварийным и подлежащим сносу. В этом случае собственникам будет заявлено, что они в течении установленного муниципальной комиссией срока должны самостоятельно снести принадлежащее им имущество", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Евгений Трифонов.



Если на это у людей денег нет, то после истечения срока, установленного муниципальной комиссией, администрация изымает земельный участок под домом, а собственникам квартир предоставляется компенсация. Если жилье было предоставлено по договору социального найма, то жильцы расселяются в другие квартиры, на основание такого же договора. Расселять их должны в кратчайшие сроки.

В случае, если квартиры приватизированные, выплачивается по рыночной стоимости компенсация за аварийное жильё. Так как дом может быть изношен до такой степени, что ждать нет времени, люди, согласно статьи 106 Жилищного кодекса, должны быть срочно переселены в маневренный фонд, рассказал юрист.

"Кавказский узел" писал ранее, что жители двухэтажного многоквартирного дома в селе Розет Красносулинского района провели 6 июня 2021 года сход с требованием отремонтировать много лет протекающую крышу, ремонт которой запланирован на 2038 год, и записали обращение к главе района и прокурору. Глава поселения возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на самих жителей.

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