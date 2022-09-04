Оппозиционеры обвинили грузинскую церковь в угодничестве РПЦ

04 сентября 2022, 23:56

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Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" возмущены проведением церковной службы на русском языке в главном кафедральном соборе Грузии.

В Грузии оппозиционные политики протестуют против проведения литургии на русском языке в соборе Светицховели в древней столице страны Мцхета.

Кафедральный собор Светицховели является главным архитектурным сооружением в древнем городе Мцхета, находящемся в нескольких километрах от Тбилиси. Возведен в XI веке. Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати Апостолов, на протяжении веков являлся главным собором Грузии.

Телекомпания "Палитра" сегодня распространила кадры из Мцхеты с записью фрагмента литургии на русском языке.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и прозападные общественные деятели обвинили власти страны и Грузинскую православную церковь в раболепстве перед Россией и Русской православной церковью, сообщило сегодня "Радио Свобода"*.

Настоятель Храма Светицховели архимандрит Илья (Кавсадзе) пояснил, что богослужение совершалось на древнеславянском языке, поскольку он не имел права отказывать православным из России, Белоруссии либо Болгарии молиться на родном языке.

"Кавказский узел" писал ранее, что исторические памятники Мцхеты исключены из списка памятников, находящихся под угрозой разрушения, и возвращены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе этих памятников были Собор Светицховели (ХI век), храм Джвари (VII века) и монастырь Самтавро (IV век).

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