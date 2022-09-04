Источник сообщил об отмене выступления Манижи на фестивале в Усть-Лабинске

04 сентября 2022, 17:58

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Организаторы фестиваля казачьей культуры в Усть-Лабинске отменили выступление певицы Манижи, против которого выступило Кубанское казачье войско, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", казаки Кубанского казачьего войска заявили, что не будут принимать участия в фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в случае приглашения певицы Манижи, высказывавшейся против проведения военной операции на Украине. Организаторы фестиваля отказались убрать Манижу из программы, выразив надежду, что казаки, которые потребовали отменить выступление певицы, примут участие в мероприятии. Планировалось, что Манижа исполнит на фестивале традиционную песню кубанского казачества.

Фестиваль "Александровская крепость" пройдет с 30 сентября по 2 октября в Усть-Лабинске и станет финалом конкурса исполнителей казачьей песни. Принять участие в конкурсной программе могут исполнители в возрасте от 16 лет, "которые ставят своей целью исследование традиционной казачьей культуры и достоверное воссоздание песенных, инструментальных и хореографических традиций казачества". Инициатором проведения "Александровской крепости" является фонд "Вольное дело", сообщает сайт фестиваля.

Выступление певицы Манижи на конкурсе казачьей песни "Александровская крепость" в Усть-Лабинске отменено, пишет сегодня "РБК Краснодар" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание запросило подтверждение у организаторов конкурса - фонда "Вольное дело" - и официального представителя Манижи, их ответы пока не поступили, говорится в публикации.

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