Въезд в СИЗО в Волгограде, фото: volgograd24.tv

04 сентября 2022, 05:08

Пожизненно осужденному отказано в компенсации за условия содержания в СИЗО Волгограда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Чечни Докку Джантемиров требовал компенсацию в миллион рублей за условия содержания в СИЗО Волгограда, где его, в частности, кормили пищей из свинины. Волгоградский областной суд оставил в силе постановление Центрального районного суда города об отказе в выплате компенсации.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2008 года Верховный суд Чеченской Республики вынес обвинительный приговор в отношении участников так называемой "ичкерийской ПВО" Султана Мациева, Докку Джантемирова, Шамсуддина Салаватова и Висхана Хабибулаева. Они обвинялись в совершении целого ряда диверсий, в результате которых погибло более 150 российских военнослужащих. Мациев, Джантемиров, Салаватов и Хабибулаев обвинялись также в уничтожении осенью 2002 года вертолета, когда погибли четверо военнослужащих федеральных сил, а также совершении ряда обстрелов и нападений на военных и сотрудников правоохранительных органов.

В январе Европейский суд по правам человека назначил компенсации жителям Чечни, Ингушетии и Дагестана, которые пожаловались на пытки, жестокое обращение и незаконное задержание силовиками, а также отсутствие эффективного расследования этих фактов. Среди них - Докка Джантемиров, чья жалоба рассматривалась одним кейсом с жалобами Султана Мациева, Шамсудина Салаватова и Висхана Хабибулаева.

Волгоградский областной суд оставил в силе решение Центрального суда Волгограда по гражданскому иску Докки Джантемирова, который требовал миллион рублей за плохие условия содержания в городском СИЗО, где ему, в частности, давали пищу из свинины, пишут 3 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В решении Центрального суда Волгограда указывается, что Джантемиров жаловался на "высокую влажность, низкую температуру воздуха", негерметичные окна, через которые дул ветер, скудное освещение. Из-за этого, как утверждает осужденный, в 2005 году он заболел пневмонией.

"Установить камеры, в которых содержался Джантемиров, не представляется возможным в связи с уничтожением подтверждающей документации по истечении срока хранения", - говорится в решении, где также перечисляется, каковы условия пребывания в СИЗО. В частности, отмечается, что питание заключенных соответствует нормам.

Суд постановил отказать Джантемирову в удовлетворении исковых требований.

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* проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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Примечание:

 "ЕСПЧ присудил 15 жителям Чечни компенсацию за гибель их родных", "ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию по делу о пытках в полиции", "Жительница Грозного заявляет о бездействии следствия по делу о похищении ее сына".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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