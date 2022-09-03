Власти объявили выходным День единства народов Дагестана

03 сентября 2022, 09:01

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15 сентября объявлено в Дагестане нерабочим днем по случаю празднования Дня единства народов республики, сообщило правительство региона.

Как писал "Кавказский узел", День единства народов Дагестана отмечается в республике ежегодно с 2011 года и символизирует единение и консолидацию народов республики. Решение о введении праздничной даты было принято в декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана. Эта дата названа праздничной в связи с тем, что 15 сентября 1741 года местные народы вынудили войско иранского полководца Надир-шаха покинуть территорию Дагестана. В 2021 году День единства народов республики был объявлен выходным в Дагестане.

В этом году 15 сентября также будет нерабочим днем в связи с праздником. Соответствующее постановление 1 сентября подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

"В соответствии с указом президента Республики Дагестан правительство постановляет: считать 15 сентября 2022 года нерабочим праздничным днем", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2021 году празднование Дня народного единства в регионах юга России в основном прошло в онлайн-формате из-за ограничений, введенных на период нерабочих дней в связи с пандемией СOVID-19. За массовые мероприятия в этот период были предусмотрены штрафы.

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