Джалал Арутюнян обвинен в халатности

03 сентября 2022, 05:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям обвинен Джалал Арутюнян, который во время осенней войны 2020 года командовал Армией обороны Нагорного Карабаха до своего ранения. Ему запрещено покидать Армению, его полномочия в должности начальника Военной контрольной комиссии Минобороны Армении прекращены.

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян, в частности, обвинен в халатном отношении к своим служебным обязанностям, что повлекло тяжкие последствия - большие потери в живой силе и военной технике. Из-за этого во время осенней войны 2020 года занимаемые огневые позиции перешли под контроль Азербайджана, пишет со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении news.am.

По данным ведомства, Арутюнян, в частности, допустил ряд ошибок при выполнении боевых задач 6-8 октября 2020 года, из-за чего погибли 20 военных, выведено из строя 19 танков из участвовавших в выполнении задач 44, а также три бронетранспортера из 29. При этом не указывается, на каком участке фронта происходили события, информирует newsarmenia.am.

Второй случай халатного отношения к своим воинским обязанностям бывший министр обороны Нагорного Карабаха допустил 11-12 октября 2020 года, его действия повлекли тяжкие последствия. На этот раз речь идет о действиях военных Нагорного Карабаха около поселения Джуварлу региона Варанды. По данным Следкома Армении, Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, что позволило им обойти командный пункт и атаковать его с тыла. После атаки на командный пункт карабахские военные потерли 20 сослуживцев, а местонахождение командира артиллерии до сих пор неизвестно.

Джалалу Арутюняну предъявлены обвинения по части 3 статьи 376 Уголовного кодекса Армении по указанным двум эпизодам (воинская служебная халатность). В его отношении избран запрет на выезд и прекращение полномочий.

27 октября 2020 года Джалал Арутюнян получил ранения, и на должности командующего Армией обороны Нагорного Карабаха его сменил Микаэл Арзуманян. Тогда же Арзуманяну было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Арзуманян был освобожден от должности министра обороны Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны по собственному желанию 11 сентября 2021 года. После освобождения от должности командующего АО Арцаха Арзуманян был назначен главным советником президента непризнанной Республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна, сказано в справке ArmInfo.

30 августа Арзуманян был задержан по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября арестован. По версии следствия, Микаэл Арзуманян халатно отнесся к служебным обязанностям во время организации обороны Шуши (азербайджанское название - Шуша), и его действия "по неосторожности" привели "к тяжким последствиям": армия Азербайджана полностью взяла под контроль город и окрестности, а в подразделениях Армии обороны были жертвы. 1 сентября ему было предъявлено новое обвинение - в злоупотреблении властью.

Напомним, с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об осенней эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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