Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы второй школьной смены

03 сентября 2022, 00:19

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Школьники, которые учатся во вторую смену, не успевают делать уроки и ходить на дополнительные занятия, а добираться домой вынуждены в темноте, указали пользователи соцсети из Кабардино-Балкарии, комментируя обещания Минэкономразвития сократить долю обучающихся во вторую смену на Северном Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", родители старшеклассников в Прохладном потребовали перевести детей в первую смену. Они заявили, что чиновники за несколько дней до начала нового учебного года поставили их перед фактом, что девятиклассники будут учиться во вторую смену. У учеников выпускных классов слишком большая нагрузка, они не смогут успевать готовиться к экзаменам, считают родители. Директор школы-лицея №3 в Прохладном в ответ на это заявил, что родители сами дали согласие на перевод детей в другое учебное заведение в связи с ремонтом их школы, и лицей из-за вновь прибывших учеников не смог организовать учебу девятиклассников в первую смену.

В паблике prohlad_no в Instagram*, насчитывающем 29,3 тысячи подписчиков, 30 августа появилось видеообращение, где мужчина говорит о том, что группа родителей обратилась к руководству управления образования с просьбой с 1 сентября перенести занятия учеников пятых и девятых классов в первую смену. Когда родители узнали, что принято решение об обучении 9-го класса во вторую смену, они стали готовить коллективную жалобу, сказал мужчина, не уточнив адресата.

Процент обучающихся во вторую смену в школах СКФО снизится на два процента - до 23,5 процента от общего числа детей школьного возраста в округе, говорится в сообщении от 1 сентября на сайте правительства Кабардино-Балкарии со ссылкой на директора департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Камиля Бексултанов. Проблему трехсменного и двухсменного обучения в школах СКФО планируют решить в том числе благодаря нацпроектам, которые предполагают строительство новых школ, сказал Бексултанов.

Это сообщение также было опубликовано 2 сентября в сообществе chp.nalchik в Instagram*, насчитывающем 339 тысяч подписчиков. По данным на 23.50 мск сегодня, оно набрало 200 отметок нравится и 17 комментариев пользователей.

Авторы комментариев пожаловались на неудобства, с которыми сталкиваются их дети при обучении во вторую смену.

"В 21 школе мало того, что второй и третий классы (учатся) во вторую смену, так начало уроков в 14:00 и до 18:00 (мск)", - написала ida_rasulova. Скоро темнеть рано будет, "и в дождь, и в снег будут ходить на ощупь по слякоти", посетовала она.

"Дети, которые перешли во второй класс, учатся во вторую смену [...] Как они будут делать домашнее задание, когда уроки начинаются в 13:00 мск, а дома они будут только в 17:00 мск? Как совместить дополнительные занятия с репетитором?" - задалась вопросами _.rameta._

"У нас такая же проблема. Мы в восьмом классе учимся во вторую смену, и в седьмом классе тоже учились во вторую. Просто невозможно, дети не успевают ходить на дополнительные занятия", - поддержала _vorokova3331.

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