Суд указал на межнациональный мотив массовой драки в Волгоградской области

02 сентября 2022, 16:42

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Пять человек арестованы на различные сроки после конфликта в селе Мариновка Калачевского района между представителями курдской и армянской диаспор, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Калачевский районный суд в административном порядке арестовал зачинщиков массовой драки в поселке Мариновка, также им назначены штрафы, пишет сегодня "Коммерсант".

На 15 суток арестованы 46-летний Бениамин 45-летний Карен Топакяны, на 16 суток - 49-летний Артак Киракосян и 50-летний Эдуард Арутюнян. Они признаны виновными "в организации массового пребывания граждан в общественных местах, что привело к нарушению общественного порядка". Это была "встреча между гражданами курдской и армянской национальностей по урегулированию возникшего между ними конфликта", следует из сообщения Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Бениамин Топакян также признан виновным в незаконной передаче огнестрельного оружия, суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил конфисковать оружие. Киракосян и Арутюнян также признаны виновными в отказе от медицинского освидетельствования. Карен Топакян оштрафован на 5 тысяч рублей за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. 30-летний Андрей Проскуринов, который стрелял из травматического оружия, арестован на семь суток и получил штраф 40 тысяч рублей, суд признал его виновным в стрельбе из оружия в неотведенных для этого местах и отказе от доставки в отдел полиции, указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы, опубликованном поздно вечером 1 сентября.

О конфликте в Мариновке 29 августа сообщил блогер Алексей Ульянов: "28 августа в 18.00 на мосту с реверсивным движением рядом с поселком Мариновка, не разъехались двое граждан России. Возник конфликт, который решили усугубить, назначив дополнительную встречу на 29 августа 2022 года в 16.30 возле поселка. Мариновка". По его данным, во встрече принимали участие около 70 человек, в драке участвовали примерно 15 человек, полицейские задержали участников конфликта, написал он в своем блоге на платформе Livejournal.

В своем YouTube-канале Ульянов опубликовал видео задержания участников конфликта. На месте присутствовали несколько десятков силовиков, следует из видео. При этом сам конфликт на видео не попал, опубликованы лишь кадры задержания не менее шести человек. "Кавказский узел" не может подтвердить дату и место проведения съемки.

Руководитель волгоградской общественной организации "Дом дружбы" Казбек Фарниев заявил, что драки как таковой не было, силовики приехали до ее начала. "По моей информации, там национального компонента вообще не было", - отметил он, указав, что причиной ссоры был давний конфликт между двумя группировками, который предположительно носил криминальный характер, сообщило издание V1.

Представитель администрации Волгоградской области сообщил, что сотрудники Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области выезжали на место конфликта и провели встречи "с представителями локальных и региональных диаспор". "Все участники встреч исключили межнациональный характер конфликта и подтвердили свои добрососедские отношения в регионе между представителями разных национальностей", - приводятся его слова в публикации издания от 31 августа.

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