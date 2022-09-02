Армянские фермеры потребовали решить проблему с водой

02 сентября 2022, 15:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Араратской области временно перекрыли дорогу Ереван - Арташат, потребовав от властей решить проблему с оросительной водой.

Жители сел Араратской области сегодня перекрыли автодорогу Ереван – Арташат, требуя возобновить подачу оросительной воды в их хозяйства. По словам одного из протестующих, воды нет уже три дня. "Говорят, воды нет, если дадим вам, то не хватит всем. Вот мы и перекрыли трассу. Сейчас воду дали, но могут и перекрыть, им-то что? Сельчане посадили помидоры. Помидоры надо поливать каждые три дня", - приводит его слова NEWS.am.

Озвучив свои требования, сельчане разблокировали трассу, пишет издание.

Видео с места акции размещено сегодня в YouTube-канале издания. На кадрах видно, что в акции протеста приняли участие несколько десятков мужчин разного возраста. Поперек трассы стоят грузовой автомобиль и микроавтобус. За спинами людей, тоже занявших проезжую часть дороги, видны стоящие легковые и грузовые машины.

"Кавказский узел" писал также, что аналогичные акции проводили фермеры и из других сел Армении. Так, 17 августа жители села в Ширакской области перекрыли дорогу Артик – Алагяз, требуя от властей решить проблему с оросительной водой.

15 июля жители сел Гетк и Гарибджанян Ширакской области перекрыли трассу Гюмри - Армавир, требуя обеспечить их села водой для полива. По их словам, из-за нерешенной проблемы с водоснабжением гибнет урожай.

Подобные акции проходили и в прошлом году. В частности, 29 июня 2021 года жители нескольких сел Ширакской области заблокировали движение по дороге Гюмри - Ереван около села Бениамин, требуя от властей решить проблему орошения земель. Жаркая погода и отсутствие осадков наносят ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться на качестве и объемах урожая, указали тогда протестующие.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.