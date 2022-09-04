Родители в ингушском селе Яндаре потребовали от чиновников открыть две новые школы

04 сентября 2022, 10:25

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Две новые школы, построенные в сельском поселении Яндаре Назрановского района, не открылись к началу учебного года, так как одна еще не передана на баланс Минобразования Ингушетии, а вторую решили отдать для одаренных детей. Дети в Яндаре вынуждены учиться в старых, требующих ремонта школах в несколько смен, возмутились пользователи соцсетей.

Как писал «Кавказский узел», в январе министерство просвещения и министерство строительства России опубликовали данные статистики, согласно которой Ингушетия вошла в десятку регионов страны с наибольшим числом школ, нуждающихся в капитальном ремонте. 29 июля глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил о планах снизить дефицит мест в школах. В ответ на это пользователи Instagram* указали, что в Ингушетии некоторые школы с начала учебного года переводят на двухсменку, а завершить строительство школы в Назрани не могут завершить уже четвертый год.

В 2022 году в Яндаре были построены две новые школы: № 4 в застроенном многоэтажками микрорайоне «Новый» на 540 мест и №5 на 720 мест с мастерскими, спортивными площадками и зоной отдыха, сообщила 31 августа "Фортанга".

Летом родителям предложили перевести в школу № 4 детей из других школ, люди купили специально новую форму, а 29 августа их поставили перед фактом: школа пока не будет работать, потому что нет финансирования, сообщило со ссылкой на родительницу одного из учеников издание.

«Нам просто сказали: «Денег нет, забирайте документы» и больше никаких объяснений. Родители записали видеообращение, все очень возмущены. У некоторых по пять детей, что им теперь делать? Дети учатся в три смены, некоторые в 20.00-21.00 только домой возвращаются, мы сами платим за такси и автобусы. А теперь когда новая школа есть, нас выставляют на улицу», — сказала мать ученика.

При строительстве школы №5 власти говорили, что ее возводят взамен старой школы с ветхим зданием. «Нам говорили, что туда переведут детей из школы №3. Она построена в 1960-х, там нет никаких условий – ни спортзала, ни санузла, ни кабинетов. В каждом классе по 30-40 человек», – привело издание «Фортанга» слова родителей.

Кроме того, что в августе родителям сообщили, что здание школы №5 будет перепрофилировано под лицей для одаренных детей и только для учеников 5–9 классов. В ней будет выделено всего 250 мест для учеников школы №3. На Заседании национального совета народа Ингушетии по поводу новой школы в Яндаре Магомед Костоев заявил, что «ситуация со старыми школами находится на грани взрыва», в то время как новую, на 720 мест, отдают одаренным детям, следует из видеозаписи, опубликованной 18 августа на Youtuве*-канале, насчитывающем 5,07 тысяч подписчиков. По данным на 10.00 мск сегодня ролик посмотрели 4,7 тысячи раз, пользователи оставили под ним 53 комментария.

Большинство из них выступили против передачи школы одарённым детям. "Школа, о которой идёт речь на этом заседании, строилась для детей села Яндре. Поэтому не может быть и речи, чтобы ее передали для одаренных детей. Видимо, школу для одаренных детей должны были по плану построить в этом году в Магасе или Назрани (обычно их строят в столице региона), но по каким-то причинам (можно догадаться) не возвели там", - написала Istina. Она полагает, что школу в Яндаре решили отдать одаренным детям, "чтобы отчитаться перед центром".

"Школа построена как общеобразовательная для жителей Яндаре, и причëм здесь одарëнные дети?" - поддержал ее Тимур Измайлов.

Видеофрагмент заседания был опубликован 31 августа в паблике vesti_ingushetii в Instagram*, насчитывающем 164 тысячи подписчиков. По данным на 10.00 мск сегодня пользователи оставили под постом 14 комментариев и 94 отметки "нравится".

"Более 600 учащихся из нового микрорайона Яндаре останутся без школы! Школа №4 полностью оборудованная, готовая принять детей ещё не открыта. Почему? Есть директор, завуч, весь педагогический состав, но что ещё вам не хватает? Почему не дают акт для открытия? Что мы должны делать? Наши дети все эти годы ждали эту школу! Почему нам не дают учебников? Мы детей в другие школы не отдадим больше! Откройте нам нашу долгожданную, готовую школу и дайте всем учебники!" - взмутилась vkusnaya_jizn2015.

"Жалко им стало такую школу обычным детям оставлять. И придумали вот такой [...] выход", - предположил vse_vremenno39.

Министр образования Ингушетии Эсет Бокова сообщила в своем Telegram-канале, что 1 сентября побывала в Яндаре и встретилась с родителями.

"Разъяснила ситуацию, связанную с тем, что образовательное учреждение не может быть открыто 1 сентября - данная школа не передана на баланс Министерства образования и науки Республики Ингушетия и, соответственно, не лицензирована. Заверила родителей, что к началу второй четверти 2022-2023 учебного года дети будут обучаться уже в новой школе, а пока продолжат обучение в общеобразовательной организации, которую посещали ранее", - говорится в после чиновницы. О ситуации со школой №5 Бокова не упомянула.

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