Дело о массовом отравлении в Буйнакске дошло до суда

02 сентября 2022, 11:13

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Владелец кондитерского цеха в Буйнакске обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления. Дело передано в суд, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", с симптомами массового отравления в Буйнакскую центральную городскую больницу и участковую больницу села Нижнее Казанище Буйнакского района на 27 июня обратились 66 человек. По предварительным данным следствия, они отравились пищевой продукцией, которая была произведена в одном из частных кондитерских цехов в селе Нижнее Казанище. Директор кондитерского цеха был помещен под домашний арест. На 30 июня 40 человек, остававшиеся на лечение в больницах, были выписаны.

По версии следствия, в июне мужчина в отсутствие разрешительной документации организовал производство и реализацию кондитерских изделий в цеху, расположенном в селе Нижнее Казанище Буйнакского района. При этом условия производства не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям. В период с 19 по 25 июня люди, покупавшие продукцию в этом цеху, были госпитализированы с пищевым отравлением, сообщила прокуратура Дагестана.

Владелец цеха обвинен по ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Уголовное дело направлено в Буйнакский районный суд, сказано в сообщении, опубликованном 1 сентября на сайте ведомства.

Пост о массовом отравлении в Буйнакске был опубликован 23 июня в группе "РЕН ТВ Новости" в соцсети "Одноклассники". Тогда следователи причину инцидента представили как предварительную, а одна из пользователей предположила, что источник отравления мог быть в воде. "Может быть в воду что-то попало, нужно взять анализы воды", - прокомментировала Дарина Новикова. "Ничего себе! Держите в курсе дальнейшего хода событий, надеюсь найдут причину отравления, чтобы больше никто не пострадал", - написала Катерина Голчина. "Какой ужас.. Привлечь к ответственности всех виновных!", - заявила пользователь Мария Никитина.

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