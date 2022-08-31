Волгоградский суд назначил шесть лет колонии осквернителю памятника жертвам Холокоста

31 августа 2022, 00:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дзержинский районный суд Волгограда 30 августа огласил приговор в отношении обвиняемого Кирилла Заруйкина, на почве национальной ненависти осквернившего памятник жертвам Холокоста. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Кавказский узел" писал ранее, что 16 сентября 2019 года на установленном в Октябрьском районе Волгоградской области знаке в память о жертвах Холокоста вандалы нарисовали крест желтой краской. Закладной камень в память евреев осквернялся несколько раз. В январе 2008 года злоумышленники попытались стереть с таблички надпись "граждан-евреев". Второй раз надпись пытались затереть в ноябре 2009 года. В 2011 году надпись на табличке замазали мелом. По двум первым случаям вандализма проводились оперативно-следственные мероприятия, но поймать злоумышленников не удалось.

В ноябре 2021 года Кирилл Заруйкин увидел в новостной ленте информацию о том, что в Центральном районе Волгограда в сквере им. 8-го Марта установлен мемориальный памятный знак «Жертвам Холокоста». Испытывая неприязнь к лицам еврейской национальности, подсудимый 11 ноября 2021 года прибыл к памятнику, сбросил ногами ранее возложенные к нему цветы и нанёс краской на поверхность памятного знака свастику, сообщила 30 августа объединенная пресс-служба судов региона в релизе на сайте Волгоградского областного суда.

Кроме того, в октябре 2021 года Заруйкин, надев на лицо балаклаву и взяв с собой монтировку, попытался тайно похитить из ломбарда в Дзержинском районе Волгограда перфоратор. Однако сделать это ему не удалось, поскольку он не смог вскрыть дверь в ломбард.

Несколькими днями позже он, вооружившись арбалетом, совершил разбойное нападение на магазин «Бристоль». Заруйкин схватил кассира, потребовав передать ему денежные средства. Однако кассиру удалось вырваться и спрятаться в подсобном помещении. После этого подсудимый скрылся из магазина.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД по региону.

Приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда ранее судимый Заруйкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 214 (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды; максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет), ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление, максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет), п. «б» ч.2 ст.158 (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет), ч.2 ст. 162 (разбой с применением оружия; максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет) УК России. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментариев Кирилла Заруйкина или его адвоката пока не поступало.

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