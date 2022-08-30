Станица в Иловлинском районе вторую неделю остается без воды

30 августа 2022, 11:09

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В станице Качалинской Иловлинского района, рядом с которой 28 августа горела степь, в день природного пожара не было воды. Перебои с ее подачей начались с 19 августа, сообщили журналистам в администрации Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб от ожогов, полученных во время степного пожара. Трое его коллег находятся в стационаре, их состояние стабильное, сообщили 29 августа в региональном комитете здравоохранения.

Смена в детском лагере в Иловлинском районе завершена досрочно из-за возникшего поблизости природного пожара, дети эвакуированы в Волгоград и село Лог, заявили 28 августа представители властей. В связи с чрезвычайной пожароопасностью в Волгоградской области в этот день был объявлен режим повышенной готовности. 29 августа в некоторых районах Волгоградской области ожидалась "чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости леса", информировало областное управление МЧС.

Из-за "масштабной коммунальной аварии" на водопроводе перебои с подачей воды в станице Качалинской Иловлинского района начались 19 августа, сообщило издание V1 со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

"Вечером 21 августа воду пустили. Но так как износ трубы — ориентировочно 95%, то уже 22 августа произошел очередной прорыв в другом месте, и было принято решение о замене трубопровода на двух участках общей длиной 315 метров. 24 августа была отключена подача воды для подготовки к замене трубы. 28 августа была уложена пластиковая труба на первом участке длиной 200 метров, где и произошел второй прорыв. Вечером 28 августа воду подали. 29 августа подача воды была остановлена по причине подготовки второго участка к замене трубопровода. 30 августа планируется произвести замену трубы на втором участке. И уже вечером подачу воды планируется возобновить в полном объеме", - рассказали журналистам в пресс-службе администрации.

Во время степного пожара воды в станице не было, заявили изданию жители Качалинской. Они опасались, что им нечем будет тушить огонь, и их дома сгорят, как в 2006 году. "Трубы уже давно износились, их менять надо... Естественно, произошла авария, и мы остались без воды. Ее не было, даже когда рядом разгорелся пожар. Боялись — если загоримся, то чем тушить будем? Или сгорим, как в 2006 году?" - посетовал собеседник издания.

Напомним, в 2006 году в станице Качалинской Иловлинского района 18-19 августа огонь уничтожил 43 дома из 120. В станице, где проживало на тот момент 700 человек, пострадали три местных жителя. С ожогами руки был госпитализирован 12-летний мальчик, у одной местной жительницы - перелом ноги, еще одна женщина получила отравление верхних дыхательных путей, но от госпитализации отказалась, сообщили в региональном МЧС.

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