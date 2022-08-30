Более 160 протоколов за дискредитацию армии составлено на Кубани

30 августа 2022, 07:11

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163 административных протокола за дискредитацию армии Российской Федерации выписали полицейские Краснодарского края со дня вступления в силу соответствующей статьи.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К примеру, 29 августа стало известно о штрафах двум жителям Краснодара за дискредитацию армии: одному - за публикации в соцсети, другому - за пацифистский пикет.

Со дня введения административной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил в Краснодарском крае выписано 163 протокола по данной статье. Эти данные представило краевое МВД 29 августа на запрос 93.ru.

По данным МВД Российской Федерации на конец июля в России составлено 3303 административных протокола по статье 20.3.3 КоАП. В среднем по стране полиция составляет 35 таких протоколов каждый рабочий день. При этом примерно половина из них (48,5%) "заворачивают в судах", информирует "Медуза"*.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.