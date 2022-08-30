Сотрудники полиции. Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

30 августа 2022, 07:11

Более 160 протоколов за дискредитацию армии составлено на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

163 административных протокола за дискредитацию армии Российской Федерации выписали полицейские Краснодарского края со дня вступления в силу соответствующей статьи.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К примеру, 29 августа стало известно о штрафах двум жителям Краснодара за дискредитацию армии: одному - за публикации в соцсети, другому - за пацифистский пикет.

Со дня введения административной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил в Краснодарском крае выписано 163 протокола по данной статье. Эти данные представило краевое МВД 29 августа на запрос 93.ru.

По данным МВД Российской Федерации на конец июля в России составлено 3303 административных протокола по статье 20.3.3 КоАП. В среднем по стране полиция составляет 35 таких протоколов каждый рабочий день. При этом примерно половина из них (48,5%) "заворачивают в судах", информирует "Медуза"*.

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* включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пикетчик отпущен из полиции в Краснодаре", "Полицейский на Кубани оштрафован за дискредитацию армии",  "Суд назначил штраф за дискредитацию армии детскому тренеру из Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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