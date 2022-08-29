ЦИК Северной Осетии анонсировала выезд к избирателям в отдаленные села

29 августа 2022, 13:03

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Члены участковых избирательных комиссий 10 сентября поедут в труднодоступные населенные пункты Северной Осетии, где нет помещений для голосования, сообщила ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах в парламент Северной Осетии и органы местного управления будет проходить 10-11 сентября. В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

10 сентября в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Северной Осетии будет использована дополнительная форма голосования, сообщила сегодня Центральная избирательная комиссия Северной Осетии.

"Для избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 10 сентября будет организован выезд членов участковых избирательных комиссий. Дополнительная форма голосования будет применена в Алагирском, Ирафском и Пригородном районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК республики.

Центральная избирательная комиссия уточнила, что речь идет о селах Карца, Цей, Дунта, Фаснал, Вакац, Задалеск, Джимара, Какадур, Фазикау, Ламардон, Тменикау, Нижний Кани, Верхний Кани, Старая Саниба и поселках Галон, Нузал. "Всего проголосовать с использованием дополнительной формы голосования смогут 769 избирателей", - сказано в сообщении.

Напомним, к выборам в Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". Последняя обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде. Апелляционный суд отказался удовлетворить ее жалобу. Верховный суд 26 августа также поддержал отказ ЦИК регистрировать кандидатов этой партии. Аналитики ранее указали на выгоду "Единой России" от недопуска партий к выборам в Северной Осетии.

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